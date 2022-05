Arxiu - Manifestació a plaça Espanya de Barcelona pel Dia de la Hispanitat el 2021 - EUROPA PRESS - Arxiu











La Fiscalia ha demanat condemnar un home a tres anys de presó per un presumpte delicte d'odi en cridar "mort als jueus" durant una protesta a Barcelona que va convocar Democràcia Nacional pel Dia de la Hispanitat el 2021.





L'escrit d'acusació, exposa que l'home, "mogut per la seva animadversió als jueus ia la seva nació Israel, va començar a proferir de manera reiterada i viva veu càntics antisemites que instigaven de manera clara i nítida a despertar entre els assistents sentiments de violència, odi o hostilitat" contra els jueus.





El fiscal recull al seu escrit que l'acusat també va cridar "mata jueus" i "mort a Israel", i que altres manifestants es van sumar als càntics.





A més dels tres anys de presó, el fiscal ha demanat multar-lo amb 3.600 euros i, en acusar-lo d'un presumpte delicte d'odi, inhabilitar-lo per treballar com a professor, entrenador o monitor de temps lliure durant 5 anys després de complir la pena de presó.





Va passar el 12 d'octubre del 2021 en una manifestació que va començar a les 11 hores, va reunir entre 180 i 250 persones, i es va desplaçar entre la plaça Espanya i la plaça Sant Jordi, a Montjuïc.





El fiscal afegeix que aquell dia altres manifestants també van cridar: "fora vermells", "Hitler", "visca Francisco Franco", "menys no", "on són els separates" i "Josué Llibertat" , en referència al condemnat per assassinat amb agreujant d'odi ideològic per matar a Madrid l'antifeixista Carlos Palomino.