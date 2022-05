Iberdrola i l'Agència de Promoció de la Inversió de Qatar (IPA Qatar) han signat un acord per enfortir la seva aliança estratègica en innovació, pel qual s'ampliaran les activitats de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) de la companyia espanyola a través del seu centre Iberdrola Innovation Middle East, amb seu a Doha.





Iberdrola acorda amb Qatar enfortir la seva aliança estratègica al centre d'innovació de Doha







Segons ha informat l'empresa en un comunicat, aquesta nova col·laboració contribuirà "a potenciar les solucions i productes innovadors als sectors públic i privat".





El centre, situat actualment al Parc Científic i Tecnològic de Qatar, aprofundirà en els reptes tecnològics relacionats amb la innovació i la digitalització en matèria de xarxes intel·ligents, integració d'energies renovables i eficiència energètica.





En aquest sentit, Iberdrola ha assenyalat que l'aportació de l'agència qatariana "serà clau" per accelerar els projectes de la plataforma d'innovació situada a la capital del país.





En concret, la plataforma es focalitzarà a alinear les activitats de R+D+i realitzades per Iberdrola amb les necessitats de la indústria de Qatar i cooperarà amb les empreses i els centres de formació per impulsar el talent local. Ho farà mitjançant els programes de desenvolupament d'habilitats i formació i compartirà els drets de propietat intel·lectual amb les institucions educatives i industrials locals.





El president de l'energètica, Ignacio Sánchez Galán, que ha reafirmat aquesta aliança en una trobada empresarial organitzada per la CEOE (Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials), ha afirmat que "Iberdrola ha estat i continuarà sent accelerador de l'expansió de les petites empreses al món".





El directiu va afegir que l'experiència d'Iberdrola a Qatar des de fa gairebé 20 anys és el millor testimoni de les oportunitats al país. "Avui mateix hem signat aquí un acord d'ampliació, consolidant un centre que ja és referència mundial en xarxes intel·ligents, integració d'energies renovables i eficiència energètica, i sens dubte el més punter de l'Orient Mitjà en el seu àmbit", va dir.





L'Agència de Promoció de la Inversió de Qatar supervisa les activitats sota la marca Invest Qatar i actua com a organització paraigua del país per a l'atracció d'inversió estrangera.

A través de la seva estreta coordinació amb les plataformes de concessió de llicències qatarianes, ajuda les empreses a avançar en les seves ambicions ia assolir l'èxit a llarg termini, proporcionant el suport, l'assessorament i l'experiència necessaris.





L'objectiu d'IPA Qatar és mostrar l'emirat com una destinació d'inversió excepcional, connectant els inversors internacionals amb les oportunitats de negoci, alhora que s'avança en els objectius de desenvolupament i diversificació econòmica del país a tots els sectors i geografies.





ALIANÇA ESTRATÈGICA





Aquest nou acord aprofundeix així en l'aliança estratègica segellada els darrers anys entre Iberdrola i Qatar. Així, el lideratge de l'energètica en digitalització i les energies renovables li van permetre aprofitar des del 2005 les oportunitats de cooperació amb el Govern qatarià, un país decidit a diversificar la seva economia lluny dels hidrocarburs.





La col·laboració entre tots dos es va consolidar el 2011, quan l'Autoritat d'Inversions de Qatar (QIA per les sigles en anglès) es converteix en el principal accionista d'Iberdrola. Des de llavors, la companyia espanyola ha crescut sempre amb el suport de Qatar al seu model d'empresa, apostant per la inversió en energies renovables, xarxes elèctriques intel·ligents, emmagatzematge i solucions intel·ligents per als nostres clients.





Aquesta aliança estratègica ha permès a l'empresa multiplicar per sis la seva mida, convertint-se en la primera empresa de la borsa espanyola, amb prop de 70.000 milions d'euros de capitalització borsària, a la elèctrica més gran d'Europa, i una de les quatre més grans del món .





Fruit d'aquesta estreta col·laboració, el 2016 Iberdrola va decidir crear l'Iberdrola Innovation Middle East, des d'on desenvolupa solucions basades en tecnologia digital capdavantera per a tres àrees essencials del sector energètic global: la integració d'energies renovables, les xarxes intel·ligents i solucions per a clients usuaris finals .