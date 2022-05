No troba "una sola dada que permeti deduir" que va actuar de manera il·legal /@EP





La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al Jutjat d'Instrucció de 2 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el sobreseïment provisional i parcial de la investigació a l'alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, a la causa del Consell Esportiu per presumptes desviacions de subvencions.





L'informe del fiscal, consultat per Europa Press, afirma que amb allò investigat ara "no hi ha una sola dada que permeti deduir" que Marín va actuar de manera il·legal.





En concret, el fiscal descarta que Marín ometés tràmits en expedients de subvencions --i recalca que no en té competència-- ni que adoptés cap resolució en aquestes gestions.





Recorda que a la denúncia que va originar la causa "en cap moment es fa referència" a la possible participació de Marín, i que va ser amb la investigació ja més avançada que se li va atribuir un presumpte delicte d'omissió del deure de perseguir delictes, per suposadament no haver actuat quan la van alertar d'un presumpte cas de corrupció al Consell.





Tot i això, arran de l'anàlisi del telèfon de Marín, el fiscal assenyala que les converses que va mantenir demostren que després que l'avisessin de possibles anomalies en les subvencions del Consell va organitzar reunions, va demanar explicacions als denunciats i va encarregar una auditoria per aclarir-ho.





Per això, el fiscal conclou que "l'actitud, el comportament i les decisions adoptades per la investigada no poden tenir encaix en la idea d'un desistiment de funcions palès, manifesta i total", com s'hauria de donar per atribuir-li un delicte.





COMPLIR AMB LA SEVA OBLIGACIÓ



El fiscal assenyala, al contrari, que Marín va actuar "complint l'obligació de controlar la bona fi de les subvencions concedides" i no veu indicis per sostenir que no complís amb la seva obligació de perseguir un delicte.





Ho argumenta afirmant que Marín "va actuar sense cap ànim d'ocultació dels fets que es van posar en el seu coneixement i, en conseqüència, sense fer desistiment de les seves funcions que suposessin cap obstacle per a la seva investigació".





Recorda el fiscal que l'informe de la Policia en aquesta causa sí que veu indicis de presumpta prevaricació i malversació, "al·legant com a únic motiu el fet que la seva condició d'alcaldessa el converteix, en conseqüència, en la màxima responsable de les decisions que s'adopten a l'Ajuntament".





El fiscal considera "excessiu" fer servir aquest argument i critica que això suposaria convertir qualsevol alcalde en blanc, en les seves paraules, de les denúncies o querelles contra qualsevol funcionari local a falta d'indicis que permetin deduir el contrari.