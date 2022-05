Sant Boi recuperarà el servei de trens de FGC aquest dijous /@EP







Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) restablirà dijous la circulació de trens entre les estacions de Sant Boi i Molí Nou (Barcelona), on es va produir un accident mortal dilluns, i els trens funcionaran a tot el recorregut de la línia Llobregat Anoia.





Així ho han explicat en un comunicat després del xoc que va tenir lloc dilluns entre un tren de mercaderies i un tren de passatgers a l'estació de Sant Boi de Llobregat, on va morir un maquinista.





La complexitat dels treballs per retirar el tren de viatgers ha allargat els terminis previstos per poder restablir el servei, i per poder finalitzar caldrà tallar el subministrament elèctric durant una hora aproximadament, en part de la línia, per fer les connexions de la catenària entre el tram afectat i els trams en servei.





Tot i que constaten que això es podria fer aquest dimecres, avisen que implicaria augmentar el servei per carretera que es fa actualment i fer-ho entre les estacions de Cornellà Riera i Colònia Güell, cosa que augmentaria el nombre d'estacions i persones afectades per l'accident.





Així, per minimitzar aquesta afectació, han decidit fer el tall de subministrament aquest dimecres a la nit, fora de l'horari comercial, i reprendre dijous el servei.





Durant aquest dimecres, FGC continuarà treballant en les tasques per posar a punt la infraestructura i la retirada del tren de passatgers, i els trens circularan entre plaça Espanya i Sant Boi i entre Molí Nou, Igualada i Manresa; entre Sant Boi i Molí Nou se seguirà oferint el servei alternatiu per carretera.





Fonts de FGC han explicat que el 25 de març es va realitzar una actuació al mateix punt de l'accident per resoldre una incidència que havia traslladat un treballador el dia anterior, i que aquesta es va resoldre.