La protesta per exigir la regulació dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) ha reunit 900 taxis aquest dimecres a Barcelona segons la Guàrdia Urbana, mentre que els organitzadors eleven la participació a 4.000 segons Élite Taxi.







Els taxistes han tallat la Gran Via a primera hora i han acabat la protesta a les portes del Parlament, on els conductors han envoltat la zona, complicant la circulació al centre de la ciutat.





Cap a les 9 hores, els taxistes s'han congregat a Gran Via per iniciar la marxa, per la qual cosa la Guàrdia Urbana ha desviat trànsit als carrers afectats: la plaça Universitat, Gran Via, la plaça Tetuan, el passeig Sant Joan i el de Lluís Companys.





En declaracions davant dels periodistes, el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha avisat el Govern que, si no s'implanta una proporció d'un o cap VTC per cada 30 taxis, "no hi haurà pau per a ningú".





"Això és la guerra. O acaben amb el conflicte o aquí hi haurà un conflicte social molt gran i pararem els aeroports, les estacions, i ho pagaran a les urnes", ha insistit, i ha remarcat que l'atur de 10 a 14 hores contempla serveis mínims per a persones amb mobilitat reduïda i malalts.





Després d'això, cap a les 10.37 hores, s'ha iniciat una marxa lenta en què els taxis han fet sonar els seus clàxons, fins a arribar al Parlament, institució que alguns han envoltat.

Els manifestants han llançat proclames a favor de "fer fora" els conductors de les VTC de Catalunya, han detonat petards i encès bots de fum.





REUNIÓ AL PARLAMENT



Cinc representants dels taxistes han entrat al Parlament per mantenir una reunió a porta tancada amb els grups de PSC-Units, ERC, Junts, CUP i comuns.





Després de la reunió, Álvarez ha reclamat al Govern "mesures concretes" per regular el sector quan s'acabi la moratòria --el 29 de setembre-- del decret llei que estableix que els vehicles de lloguer sense conductor (VTC) poden fer transport urbà a les ciutats, i també ha demanat una reunió amb el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín.





En acabar, cap a les 14 hores, els representants s'han dirigit a les portes del parc de la Ciutadella, a l'avinguda Marquès de l'Argentera amb el passeig de Picasso, on una cinquantena de persones seguien concentrades llançat xiulets.





Els cinc representants han repassat algunes de les conclusions principals de la reunió, han instat a continuar lluitant per aconseguir la proporció amb les VTC i han donat la jornada per conclosa a les 14.24 hores.