Un grup d'investigadors de l'Institut de Recerca Sanitària Gregorio Marañón i de l'Hospital Matern Infantil del mateix hospital de Madrid està realitzant el primer assaig clínic al món per desenvolupar una nova teràpia cel·lular que pretén prevenir el rebuig immunològic del trasplantament, i els seus primers resultats a nens trasplantats de cor han demostrat que és una teràpia eficaç i segura.





Aquests resultats s'han donat a conèixer al 7è Congrés de la Societat Espanyola de Trasplantament (SET), en què més de 400 experts i investigadors nacionals i internacionals s'han donat cita a Màlaga el cap de setmana passat.





El rebuig immunològic constitueix el major obstacle per aconseguir l'èxit d'un trasplantament, i és un fenomen que tard o d'hora sol aparèixer a la persona trasplantada, ja que el sistema immunitari rebutja el nou òrgan en considerar-lo un element estrany.





Alguns estudis científics han demostrat que el sistema immunològic té un mecanisme propi de regulació o tolerància intervingut principalment per les cèl·lules T reguladores (Treg), i que és una alternativa prometedora per evitar el rebuig d'un trasplantament.





De fet, alguns assaigs clínics realitzats en adults amb cèl·lules Treg de sang perifèrica han demostrat la seguretat de la teràpia, encara que una eficàcia limitada.





Per superar les barreres actuals i fer que aquesta teràpia sigui efectiva, l'assaig clínic dels investigadors espanyols ha explorat una estratègia pionera que utilitza com a font alternativa de cèl·lules Treg el teixit procedent de l'estafa que s'ha descartat en cirurgies cardíaques pediàtriques (thyTreg).





L'estafa és l'òrgan del sistema limfàtic ubicat al tòrax, darrere de l'estern, on els limfòcits T del nostre sistema immunitari creixen i es multipliquen i que de vegades és extirpat en les intervencions quirúrgiques.





Per la seva banda, les cèl·lules T reguladores (Tregs) regulen, controlen i redueixen les respostes inflamatòries inadequades al nostre organisme, i segons confirmen els resultats preliminars d'aquest assaig poden inhibir completament o reduir en gran mesura la resposta immune responsable del rebuig al trasplantament.





El tractament amb aquesta teràpia s'ha aplicat a quatre nens trasplantats de cor administrant dosis de thyTreg amb una altíssima viabilitat i pureses superiors al 94% en tots els casos.





Això ha permès confirmar la factibilitat (possibilitat de realitzar) i seguretat del procediment, i obtenir les primeres evidències que amb una única infusió de cèl·lules Treg obtingudes de teixit tímic (thyTreg) és possible preservar la reserva de cèl·lules Treg capaç d'evitar el rebuig de l'òrgan, fins i tot en aquests pacients pediàtrics, als quals s'ha extret l'estafa i han estat tractats amb teràpia immunosupressora.





Per això, els investigadors del Gregorio Marañón han desenvolupat i patentat un innovador protocol per obtenir grans quantitats de cèl·lules Treg a partir de teixit tímic aptes per al seu ús en humans, que han estat administrades després de confirmar-ne la qualitat i rebre l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) i del Comitè d'Ètica de Recerca de Medicaments (CEIm).





En aquesta iniciativa hi participen professionals del Laboratori d'Immuno-Regulació i de la Unitat de Teràpia Cel·lular de l'Institut de Recerca Sanitària Gregorio Marañón, i de les Unitats de Trasplantament Cardíac i Cirurgia Cardíaca del Servei de Cardiologia Pediàtrica de l'Hospital Matern Infantil Gregorio Marañón.





Els resultats obtinguts en els nens amb trasplantament cardíac tractats amb aquesta teràpia són, per tant, molt esperançadors, ja que no han mostrat signes de rebuig al seu nou cor i mantenen nivells adequats de les cèl·lules reguladores, un fet clau per evitar el rebuig del òrgan.





Així mateix, els autors de l'assaig conclouen que la teràpia amb cèl·lules thyTreg constitueix una nova estratègia terapèutica per prevenir el rebuig en nens trasplantats de cor, i que aquest assaig clínic únic al món pot establir un nou paradigma en el context del trasplantament d'òrgan sòlid , ja que permetria induir la tolerància immunològica i aconseguir, per tant, perllongar de manera indefinida la supervivència de l'òrgan trasplantat i la vida del pacient.