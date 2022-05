Magdalena Andersson, primera ministra de Suecia y Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea | Dati Bendo / European Commission / d / DPA





L'adhesió de Suècia i Finlàndia a l'OTAN no concita el consens necessari entre els 30 aliats després de la primera reunió del Consell Atlàntic que ha revisat la candidatura de tots dos països escandinaus a entrar a l'aliança militar, han confirmat fonts aliades a Europa Press.





Els aliats no han avalat obrir negociacions amb Hèlsinki i Estocolm per les reticències de Turquia, han informat les fonts consultades, que al·lega vincles de tots dos països amb amb el Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), organització considerada terrorista per Ankara.





L'òrgan de decisió de l'OTAN, que reuneix tots els aliats, ha mantingut aquest dimecres una primera reunió en la qual els membres de l'organització tenien a les seves mans donar llum verda a l'inici de les converses d'adhesió amb Suècia i Finlàndia.





Els membres han estudiat la candidatura tan sols unes hores després que els dos països nòrdics han entregat aquest mateix dimecres al secretari general, Jens Stoltenberg, la sol·licitud formal d'ingrés a l'Aliança Atlàntica.





Ara s'espera que Stoltenberg mogui fitxa i obri consultes amb els aliats per desbloquejar la situació, han apuntat les fonts. L'ingrés de Suècia i Finlàndia s'espera ràpid si no sorgeixen traves com les que ha començat a posar Turquia, que amenaça amb vetar-ne l'entrada.





Aquest mateix dimecres, Stoltenberg ha assegurat que s'ha de tenir en compte els interessos de seguretat dels 30 aliats, però ha demanat als membres de l'OTAN aprofitar el "moment històric" que representa l'entrada de Suècia i Finlàndia en l'organització.





"Tots els aliats estan d'acord en la importància de l'expansió de l'OTAN. Estem d'acord que hem d'estar junts i que és un moment històric que hem d'aprofitar", ha subratllat l'ex-primer ministre noruec, després de rebre la sol·licitud d'ingrés.