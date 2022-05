Envien cartes al Consorci i recullen instàncies per presentar-les davant de la Conselleria /@EP







Grups de famílies de Barcelona i Badalona (Barcelona) han manifestat que temen haver-se de quedar sense plaça escolar pública a les seves ciutats, després del primer sorteig de la preinscripció escolar.







En el cas de Barcelona, més de 200 famílies han enviat una carta oberta a la Conselleria d'Educació i a l'Ajuntament de Barcelona (entitats que cogovernen el Consorci d'Educació de la ciutat) demanant mesures per garantir places de proximitat.





A la missiva, han assegurat que el districte de l'Eixample té un dèficit de 212 places públiques ordinàries; 176 a Sant Martí; 119 a Horta-Guinardó; 110 a Sants-Montjuïc; 109 a Sant Andreu; 74 a Gràcia, i 45 a Sarrià-Sant Gervasi.





Un dels pares que no ha aconseguit plaça en primera instància, Nacho Cecilia, ha assegurat a Europa Press que comparteix la mesura de reduir ràtios a P3 impulsada per la Conselleria, però, segons la seva opinió, hauria d'anar acompanyada de més places per garantir que totes les famílies que demanin escolarització pública la tinguin.





En aquest sentit ha calculat que, si acaba inscrivint el seu fill a la concertada, els costos associats del curs (menjador o extraescolars) es duplicaran, per més que el Consorci corri amb les despeses del concert en no haver-se pogut donar plaça pública, a més de les diferències de model pedagògic que podeu trobar.





Una altra mare, Aurora Redon, ha criticat que "sembla que l'educació no és un dret" a Barcelona ciutat perquè de les 10 opcions que va emplenar, 8 són plenes.





Ha destacat que va seguir criteris de proximitat respecte a casa seva i el camí a la feina, i ha afegit que les famílies s'estan organitzant i compartint les seves experiències per grups de WhatsApp.





Fonts del Consorci d'Educació de Barcelona han puntualitzat que estan analitzant les dades de la preinscripció i l'oferta inicial de places, treballant per buscar el millor encaix per a les preferències de les famílies, i han recordat que altres anys el 90% de famílies va obtenir plaça a la seva primera opció.





BADALONA



A Badalona (Barcelona), el col·lectiu Sense Places Bdn ha informat aquest dimecres en un comunicat que 118 alumnes de la ciutat (51 de P3 i 67 de primer d'ESO) s'han quedat sense plaça, i per això estan recollint instàncies per lliurar-les a la Conselleria d'Educació la setmana que ve.





En declaracions a Europa Press, el portaveu, Rafael Segòvia, ha assegurat que hi ha una sobreoferta de sortida d'unes 300 places de l'escola concertada, que cada any se soluciona "ampliant amb algun grup en forma de bolet".





Ha lamentat que la ciutat no construeixi més equipaments als barris més necessitats (Llefià i La Salut, els més densament poblats, i la zona Centre, on hi ha més concertada), i ha afegit que la matriculació a centres llunyans complica la mobilitat interna.