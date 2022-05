Arxiu - El rei emèrit Joan Carles al Reial Club Nàutic de Sanxenxo al costat de l'alcalde de la localitat, Telmo Martín, en una imatge d'arxiu - Maria Muina by Sailingshots.es - Arxiu





El govern local de Sanxenxo (Pontevedra) ha assegurat que la centraleta municipal està "desbordada" davant el nombre de trucades telèfoniques que rep els últims dies per manifestar el seu suport al rei emèrit Joan Carles I, a qui s'espera a la localitat de les Ries Baixas aquest cap de setmana per participar en una regata.





En un comunicat enviat als mitjans aquest dimecres des del gabinet de l'ajuntament, l'executiu local que dirigeix el regidor del PP Telmo Martín assegura que des que "es van conèixer les primeres informacions" sobre la possible visita del monarca a Sanxenxo " els telèfons municipals no han parat de rebre i atendre trucades sobre això ”.





"Les trucades estan sent d'agraïment a Sanxenxo per la bona acollida que se li dispensarà al rei Joan Carles", ha subratllat el govern local, que incideix que l'emèrit és "molt estimat" a la localitat, encara que diu que està sorprès per l'"allau" de suport després de la confirmació de la visita, feta per Telmo Martín a la jornada de dimarts passat.





En aquest sentit, apunta que l'alcalde "va haver de suspendre tota la seva agenda" de dimecres per "dedicar-se exclusivament a atendre els nombrosos compromisos d'entrevistes" . "Una demanda que ha continuat durant el dia d'avui (dijous), però que l'alcalde, molt a desgrat seu, ha hagut de declinar perquè tampoc no és la seva funció actuar de portaveu del Rei Joan Carles.





"REFLEXIÓ" SOBRE LA IMATGE DE L'EMÈRIT





Finalment, l'Ajuntament de Sanxenxo apel·la a fer una "reflexió" sobre la consideració social i la suposada pèrdua de suport popular a la figura de l'emèrit, cosa que, diuen, quedarà clar aquest cap de setmana.





"El dia d'ahir escoltem un nombre significatiu de polítics exercint el seu dret a criticar el rei Joan Carles i la monarquia, alguns, i no pocs, dedicant-li tota mena d'insults i desqualificacions. Ens preguntem si no serà que la pèrdua de prestigi del Rei Joan Carles entre els espanyols, que alguns partits i opinadors afins donen per feta, potser no és compartida majoritàriament pels ciutadans corrents. Potser aquest cap de setmana sortim de dubtes", remarca el govern local.