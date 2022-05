El PSOE ha retirat aquest dimecres l'esmena que havia presentat a la Llei de Garanties de la Llibertat Sexual, coneguda com a Llei de ' només sí és sí ', sobre prostitució i, segons fonts socialistes, ha pres aquesta decisió davant la "irresponsabilitat" del resta de grups de la Cambra que han amenaçat de votar en contra del text si aquesta tirava endavant.





Es tractava d'un text que buscava endurir la terceria locativa proposada per Igualtat, incloent-hi un "càstig al proxenetisme en general" i ampliant les penes de presó de 1 a 3 anys i multes de 12 a 24 mesos (està ara en multes de 6 a 18 mesos) i eliminant la referència a l'explotació.





Els socis de Govern s'han oposat des d'un principi a aquesta iniciativa , ja sigui per la seva posició a favor d'aquesta pràctica, com per la seva posició de tractar la prostitució i el tràfic en una altra norma específica.





De fet, formacions com Junts, ERC, PDeCAT, EH Bildu o PNB han pactat amb Igualtat una esmena perquè les mesures incloses a la llei sobre terceria locativa s'eliminessin i fossin debatudes més endavant en la llei de tràfic que està realitzant l'Executiu.





El PSOE, per part seva, pensava comptar amb el suport del PP per tirar endavant aquesta esmena, cosa que finalment no ha passat després de no arribar a un enteniment amb el principal partit de l'oposició.





PROSTITUCIÓ COM A VIOLÈNCIA SEXUAL





Les mateixes fonts del principal partit al Govern han assenyalat l'actitud improductiva i els vetos encreuats dels grups per postergar l'aprovació d'aquest text i lamenten que la llei quedi ara molt malmesa en la imatge.





Aquestes fonts asseguren que per al PSOE la prostitució és una forma de violència sexual contra les dones i, per això, la seva intenció era que la llei que aborda la violència sexual i que pretén garantir la llibertat sexual tipifiqués penalment el proxenetisme i la terceria locativa, de manera que enfrontés la impunitat que hi ha davant del lucre de la prostitució de dones.





Finalment i en un exercici de responsabilitat, segons han explicat fonts del PSOE, s'ha retirat l'esmena davant la possibilitat que la llei retardés la tramitació.





A més, tal com ha avançat la portaveu d'Igualtat del PSOE al Congrés, Laura Berja, durant la seva intervenció en el debat de la norma a la Comissió d'Igualtat de la Cambra baixa, el partit que sustenta el Govern registrarà aquest dijous una proposició de llei que contindrà el mateix text redactat per a aquesta esmena.