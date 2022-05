Palau de Justícia de Santa Creu de Tenerife.- @ep







La Fiscalia de Santa Creu de Tenerife sol·licita una pena de 45 anys de presó per a cadascun dels dos homes acusats d'agredir sexualment una menor el dia de l''Enterrament de la Sardina' del Carnaval de Sant Andreu i Sauces el 2020.









Els fets, apunta el sumari recollit per Europa Press, es van produir quan la menor, en companyia d'un altre menor, va acudir a un atzucac pròxim a la plaça del poble on se celebrava una revetlla i van començar a besar-se.





En aquell moment, el menor li proposa fer un trio amb els dos acusats, que eren al lloc, però la noia es va negar i es va asseure en unes escales.





A partir d'aquell moment tots tres la van sotmetre sexualment aprofitant que la menor estava "impressionada, coaccionada i sense capacitat de reacció".





Així, li van fer diversos tocaments, penetracions i la van obligar a practicar-los sexe oral.

Com a conseqüència d'aquests fets, la menor presenta simptomatologia ansiosa i depressiva rellevant.





La Fiscalia considera que els fets són constitutius de tres delictes d'agressió sexual a menor amb accés carnal i sol·licita també la prohibició d'aproximar-se a una distància inferior a 500 metres al domicili, el lloc de treball o qualsevol altre freqüentat per la víctima per temps superior en 10 anys així com la prohibició de comunicar-se per qualsevol mitjà o procediment, fins i tot mitjançant una persona interposada, durant el mateix període.





Així mateix, demana que no puguin residir a Los Llanos de Aridane, que participin en programes d'educació sexual i que se'ls inhabiliti per a qualsevol professió o ofici que comporti contacte regular i directe amb menors d'edat per un temps superior entre cinc i vint anys al de la durada de la pena de presó.





La Fiscalia també proposa una indemnització conjunta de 30.000 euros a la víctima per dany emocional.





El judici arrenca dimecres que ve als jutjats de Santa Cruz de La Palma i el menor no s'asseurà a la banqueta.