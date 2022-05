La infecció amb la variant òmicron del SARS-CoV-2 proporciona poca immunitat a llarg termini en persones vacunades contra altres variants, segons un nou estudi realitzat per investigadors dels Instituts Gladstone i la UC San Francisco (Estats Units).





En experiments realitzats amb ratolins i mostres de sang de donants infectats amb òmicron, l'equip va descobrir que la variant òmicron només indueix una feble resposta immunitària.





En els individus vacunats, aquesta resposta, encara que feble, va ajudar a reforçar la protecció general contra una varietat de ceps de COVID-19. Tot i això, en aquells que no s'havien vacunat prèviament, la resposta immunitària no va poder conferir una protecció àmplia i sòlida contra altres ceps.





" A la població no vacunada, una infecció amb òmicron podria ser més o menys equivalent a rebre una injecció d'una vacuna. Confereix una mica de protecció contra COVID-19, però no és molt àmplia ", detalla la doctora Melanie Ott, una de les responsables de la investigació, que s'ha publicat a la revista científica 'Nature'.





L'equip d'investigadors va examinar primer l'efecte d'òmicron en ratolins. En comparació amb el cep ancestral de SARS-CoV-2 i la variant delta, òmicron va provocar molts menys símptomes als ratolins. Tot i això, el virus es va detectar en les cèl·lules de les vies respiratòries, encara que en nivells més baixos. Així mateix, òmicron va ser capaç d'infectar cèl·lules humanes aïllades, però es va replicar menys que altres variants.





Tot seguit, l'equip va caracteritzar la resposta immunitària generada per les infeccions d'òmicron. En els ratolins infectats amb òmicron, malgrat els símptomes més lleus, el sistema immunitari seguia generant les cèl·lules T i els anticossos típics de la resposta a altres virus.





Això deixa altres raons que podrien explicar per què òmicron difereix d'altres variants en termes de símptomes i immunitat, incloent-hi la menor replicació observada amb òmicron o els tipus d'anticossos que el sistema immune genera en resposta al virus.









NO HI HA PROTECCIÓ CREUADA DE LA VARIANT

Per mesurar la resposta immunitària contra òmicron al llarg del temps, els investigadors van prendre mostres de sang de ratolins infectats amb les variants ancestral, delta o òmicron del SARS-CoV-2 i van mesurar la capacitat de les seves cèl·lules immunitàries i anticossos per reconèixer cinc variants víriques diferents: ancestral (WA1), Alfa, Beta, delta i òmicron.





La sang dels animals no infectats no va poder neutralitzar cap dels virus, és a dir, bloquejar la capacitat de qualsevol dels virus per copiar-se. Les mostres d'animals infectats amb WA1 podien neutralitzar el virus Alfa i, menys, el Beta i el delta, però no l'òmicron. Les mostres de ratolins infectats amb delta podien neutralitzar els virus delta, Alfa i, en menor mesura, òmicron i Beta. No obstant això, la sang de ratolins infectats amb òmicron només podia neutralitzar la variant òmicron.





L'equip va confirmar aquests resultats fent servir sang de deu persones no vacunades que havien estat infectades amb òmicron: la seva sang no era capaç de neutralitzar altres variants. Quan van analitzar la sang d'11 persones no vacunades que havien estat infectades amb delta, les mostres podien neutralitzar delta i, com s'havia vist en ratolins, les altres variants menys.





Quan van repetir els experiments amb sang de persones vacunades, els resultats van ser diferents: els vacunats amb infeccions confirmades per òmicron o delta van mostrar la capacitat de neutralitzar totes les variants provades, conferint més protecció.