La ministra de Sanitat, Carolina Darias, al Congrés d'UNAD, el 18 de maig de 2022.- @ep





La ministra de Sanitat ha reafirmat aquest dimecres el compromís del Govern en la lluita no només contra les addiccions, sinó també contra el seu estigma, "una marca, una xacra, que hem d'esborrar entre tots" i que "hem de superar com a societat", durant la seva intervenció a l'acte inaugural del Congrés anual de la Xarxa d'Atenció a les Addiccions UNAD.













També hi han assistit el president d'UNAD, Luciano Poyato; la vicepresidenta de la Xarxa, Felisa Pérez; i el delegat del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Joan Villalbí.





Com ha explicat Darias, l'estigma afecta de manera transversal a la vida de les persones que el pateixen, amb un impacte negatiu que pot limitar el desenvolupament ple en societat i generar situacions que augmentin les possibilitats d'agreujar conductes de risc.





En aquest sentit, ha alertat de l'enorme impacte que l'estigma pot tenir a la salut física i mental de les persones; raó per la qual el Govern actua amb plans antiestigma i l'activació de respostes coordinades i efectives en àmbits com el VIH o la salut mental.





D'altra banda, la ministra ha valorat el consens assolit per part de les comunitats i ciutats autònomes, les institucions i la societat civil al voltant de l'avaluació i l'actualització del marc estratègic amb l'aprovació del Pla d'Acció sobre Addiccions per al període 2021-2024 .





Així mateix, ha subratllat els treballs que es fan des del Ministeri per a la protecció dels col·lectius més vulnerables i, concretament dels menors, davant de les addiccions amb mesures preventives i la promoció d'hàbits de vida saludables.





En aquest sentit, ha recordat la propera posada en marxa d'un Pla de Salut i Alimentació i un nou Pla de Salut i Esport, en línia amb l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció al Sistema Nacional de Salut, amb els quals es reforçarà la capacitat preventiva de l'SNS, aportant valor afegit a la lluita davant les addiccions.





Així mateix, ha reiterat la determinació del Govern d'Espanya a continuar avançant a favor de la protecció de la infància davant de les addiccions i els seus efectes.





Com ha explicat la ministra, el compromís de l'Executiu també segueix propiciant l'impuls de campanyes específiques d'informació i conscienciació social i també el desenvolupament d'informes i estudis com el que es realitza cada 5 anys amb Institucions Penitenciàries i que es tornarà a activar en breus dates; treballs que resulten fonamentals per conèixer el diagnòstic, entendre la realitat social i els reptes sobre les addiccions al nostre país.





En aquesta mateixa línia, s'ha referit a l'enquesta ESTUDES sobre el consum de drogues a l'ensenyament secundari a Espanya, o l'Informe Anual de l'Observatori Espanyol de les Drogues i les Addiccions (OEDA), documents clau per treballar davant les addiccions i les conductes de risc en edats primerenques, quan hi ha una baixa percepció del risc de l'ús de determinades substàncies.





També ha tingut paraules d'agraïment cap a les més de 200 organitzacions que componen la Xarxa d'Atenció a les Addiccions UNAD i el seu president, Luciano Poyato, pel seu treball i ajuda en el disseny i el desenvolupament de les accions i estratègies del Govern davant les addiccions i el seu estigma.





"La UNAD és un aliat clau per poder dur a terme els nostres objectius, per millorar la vida de les persones", ha emfatitzat la ministra de Sanitat.