Un total de 187.323 alumnes catalans de tots els nivells han sol·licitat beques per al proper curs, de les quals 94.495 són per a estudis no universitaris i 92.828 són per a ensenyament universitari.





En un comunicat aquest dimecres, la Delegació del Govern a Catalunya ha afegit que el total estatal ha marcat un màxim històric amb 1.361.791 sol·licituds, un 10% més que el curs passat, i ha comptat amb un pressupost de 2.134 milions d'euros, també mai superat.





El període de sol·licitud, a més, es va avançar quatre mesos i va acabar dilluns passat "en resposta a una reclamació històrica dels estudiants, per reduir la incertesa".