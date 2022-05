Imatge d'arxiu de la Ciutat de la Justicia.- @ep





La Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat ha acordat instar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a que es garanteixi la dotació pressupostària suficient per la consolidació i manteniment en caràcter permanent del funcionament del segon Jutjat per delictes lleus a la ciutat de Barcelona com una de les eines per abordar el fenomen de la multireincidència.





Els furts, practicats per persones multireincidents, van ser , durant l’any 2021, el principal fet delictiu ocorregut a la ciutat. Per aquest motiu, l’abordatge del fenomen de la multireincidència és un dels principals reptes de l'Ajuntament de Barcelona per a tenir una ciutat més segura.





La multireincidència és un problema de seguretat objectiva i per a la percepció de seguretat.És, doncs, una prioritat disposar dels recursos necessaris, útils i eficaços per abordar-la des de diferents àmbits: (legislatiu, policial, judicial i processal).





Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat i vicepresident d'Units per Avançar, ha dit que és “urgent” disposar dels recursos necessaris per abordar aquesta problemàtica, també des de àmbit judicial.





En aquest sentit s’ha plantejat des de l’Ajuntament de Barcelona ICAB, Foment del Treball i partits polítics la modificació d’alguns articles del Codi Penal que estan relacionats amb la multireincidència. L’Ajuntament també ha continuat treballant des de la perspectiva policial reforçant les actuacions conjuntes contra la multireincidència.