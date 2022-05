Així és la verola del mico, la malaltia que es transmet a Europa /@Wikipedia







Regne Unit va llançar una alerta fa uns dies: set persones havien estat diagnosticades amb el virus de la verola del mico . Des de llavors, han aparegut casos a Portugal (que n'estudia d'altres) i Espanya té, almenys, vuit casos sospitosos.





Es tracta d'una malaltia similar a la verola humana, que porta eradicada aproximadament 50 anys, i que malgrat el seu nom es creu que el reservori no és als primats sinó als rosegadors. I encara que és endèmica d'Àfrica, només un dels pacients diagnosticats a Europa va viatjar al continent a l'abril, i no s'ha identificat un vincle entre ells. Per tant, hi ha transmissió comunitària.





El doctor Pablo L. Ortiz Romero, cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Universitari 12 d'octubre de Madrid, va alertar aquest dimecres que en un sol matí havien diagnosticat tres casos, encara que encara els faltava la confirmació microbiològica. Va acompanyar les paraules d'una fotografia en què es podien veure les lesions cutànies ocasionades per la malaltia i va explicar que el pacient refereix no haver fet cap viatge.





















QUÈ ÉS LA VIROLA DEL MONO I QUINES SÓN ELS SEUS SÍMPTOMES?





Com bé dèiem, la verola del mico és una malaltia força similar a la verola humana, encara que es creu que lleugerament més lleu . Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la malaltia s'incuba entre 6 i 16 dies, encara que els símptomes poden aparèixer fins a tres setmanes després del contagi.





Pel que fa als símptomes, aquests es divideixen en dues fases. La primera és l'anomenat període d'invasió, en què apareixen febre, mal de cap intens, inflamació dels ganglis limfàtics, mal d'esquena, dolors musquals i cansament extrem . Uns dies després comença el període d' erupció cutània , en què apareixen primer lesions planes a la pell que es converteixen en vesícules a les que els acaba sortint crosta, que triga uns 10 dies a caure.





FACTORS DE RISC I MORTALITAT





L'OMS ha detallat que en els últims brots , la mortalitat ha rondat el 10%, encara que a Àfrica aquesta va del 4 al 22% . El grup de població més afectat és l'infantil, i els nens pateixen més complicacions i morts per la infecció.





Margarida del Val, preguntada per si cal preocupar-se, ha assenyalat que davant de la verola "creem una immunitat molt potent". Per això, les lesions que genera són “locals, es curen soles” i no solen generar casos greus.

COM I QUANT ES TRANSMET?





La verola, anys enrere, solia ser poc contagiosa. Fernando Simón ha explicat que fins fa poc " no tenien més d'una segona generació de transmissió, però en els últims sí que s'han detectat de fins a tercera i quarta generació, encara que són brots molt petits, autolimitats ".





Així, encara que per a ell " no és probable que la verola del mico generarà una transmissió important", tampoc no es pot descartar . Més tenint en compte que no es coneix amb exactitud com es propaga la malaltia.





Si bé es pensa que es pot transmetre per contacte amb la saliva d'un infectat o per inhalar gotes salivals o respiratòries expulsades per una altra persona (de forma similar al Covid-19), també hi ha altres opcions com que sigui per contacte amb les lesions cutànies de una persona malalta. A més a més, s'han documentat contagis intrahospitalaris.





QUIN ÉS EL TRACTAMENT?





La verola del mico no té vacuna per prevenir-la, ni tampoc hi ha un fàrmac creat específicament per tractar-la. Tot i això, es creu que les persones grans vacunades contra la verola (doncs aquesta vacuna ja no s'inocula) tenen un 85% de protecció contra la verola símica.





A més, alguns estudis evidencien que el fàrmac antiviral tecovirimat, que va ser aprovat pels Estats Units per tractar la verola, podria ser potencialment útil. De la mateixa manera, podrien ser útils els medicaments cidofovir i brincidofovir.





Tot i això, cal ressaltar que aquests són tractaments de suport i que, en general, les persones que aconsegueixen superar la malaltia ho fan per si mateixes.