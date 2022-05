El Partit Popular d' Alberto Núñez Feijóo prometia una renovació, una nova forma de fer política encapçalada per un perfil molt més assossegat i institucional que Pablo Casado , que va portar el seu partit fins a la gesticulació extrema. Però només va ser una promesa, i aquest dimarts s'ha pogut comprovar al Congrés , on s'ha tornat a assistir a la cruïlla d'acusacions que tornen a situar els populars a la confrontació directa i sense límits amb el Govern.





A l'abril, després de la primera reunió del Comitè de Direcció, la portaveu Cuca Gamarra va pronunciar unes paraules que marcaven el rumb del nou PP: "Els espanyols no volen un país que es divideix i s'enfronta". A més, ha assenyalat que el nou president popular apostava pels pactes amb el PSOE i ha afirmat que "no té previst" trucar a Santiago Abascal .





Alberto Núñez Feijóo @ep





Tot i això, sembla que Espanya continua estant lluny d'una gran coalició amb els dos grans partits. Aquest dimarts al Congrés el Partit Popular ha tornat a caminar amb un discurs dur contra l'Executiu , demanant la dimissió del ministre de Presidència, Félix Bolaños , cosa que consideren una "urgència per a Espanya". La diputada del PP Ana Beltran ha assenyalat Bolaños com a responsable de la seguretat de les comunicacions del Govern quan es van espiar els mòbils del president i dels titulars d'Interior i Defensa, però el ministre ha evitat confirmar-ho limitant-se a dir que agraeix la feina i professionalitat de tots els organismes encarregats de la ciberseguretat.





Per a la parlamentària del PP, Bolaños " viu entregat en cos i ànima a una tasca indecent i perillosa, que és salvar Sánchez , encara que això suposi submergir al fang tots els espanyols". "I com més problemes té el seu cap, més institucions està disposat a deixar cremar. S'ha convertit en el piròman més gran del Regne", ha afegit la portaveu, recuperant un discurs que sembla més propi d' Isabel Díaz Ayuso , o del difunt Pablo Casado , que del que havia promès Feijóo, que renegava d'un país "que es divideix i s'enfronta".







LA NECESSITAT DE CONVÈNCER EL CENTRE





Alberto Núñez Feijóo s'enfronta a una cruïlla: continuar mirant els sondejos i tement Vox o definir un model polític propi que el situï al centre i per tant, amb opcions per arribar a Moncloa. Els votants de dretes i d'esquerres no solen canviar el vot, o ho fan sense passar a l'altre bàndol, i per això només pot governar Espanya qui aconsegueixi conquerir la gran massa de votants de centre.





El PSOE de Pedro Sánchez va passar per totes les calamitats possibles amb la irrupció de Podemos, però va saber mantenir un discurs propi i allunyat dels d?Esglésies. Quan encara era un candidat a la presidència, va apostar pel centrisme, fins i tot prioritzant els pactes amb Ciutadans abans que amb Podem. I el final de la història és conegut per tots: Sánchez aquesta nit, i la resta de dies fins a esgotar la legislatura, continuarà dormint a Moncloa.





Però el PP de Feijóo –i anteriorment el de Casado– està oferint un perfil molt més dubitatiu, amb dificultats per articular un discurs ferm que no sigui estirat a l'instant pels de Santiago Abascal. Aquest dimarts el número tres de Feijóo, Elías Bendodo, va afirmar en una entrevista El Mundo que Espanya és un "estat plurinacional", i va defensar que Catalunya és una "nacionalitat" dins de l'Estat espanyol.





Bendodo no va fer més que recordar la Constitució espanyola , que a l'article dos afirma que Espanya està composta de "nacionalitats" : "La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre totes”, diu la Carta Magna.





L'ALIENT DE VOX A LA NUCA





Però els de Vox, que creuen a la Constitució quan els beneficia, van sortir en colla a caçar el PP de Feijóo. Santiago Abascal va trigar pocs minuts a reaccionar, subratllant la seva preocupació per les paraules de Bendodo, perquè quan un "no té fe a la nació no defensa les seves fronteres, no combat els seus enemics, no defensa les llibertats i drets dels espanyols, i acaba pactant amb qualsevol per obtenir el poder". I ja se sap, no hi ha res pitjor entre la dreta extremista que no pas combatre els enemics de la pàtria.





També va sobrereaccionar Inés Arrimadas , que va recargolar les paraules del número tres de Feijóo afirmant que era el mateix que dir que "Espanya no és una nació i que dins d'ella hi ha territoris de primera i de segona". I el líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, va ser més dur: "El nou PP assumint el discurs podemet de l'Estat plurinacional. Si l'alternativa al sanxisme és això, apaga i ens anem".





Amb l'alè de Vox al clatell de Feijóo, - amenaçant amb arrabassar-li els votants- i la proximitat a les eleccions andaluses , el líder popular ha fet un gir al volant, rectificant les paraules de Bendodo: "Espanya no és un Estat plurinacional, és una obvietat", va dir Feijóo poques hores després. "Efectivament, Espanya no és un Estat plurinacional ni ho serà; Espanya és una nació que garanteix l'autonomia de nacionalitats i regions", va afegir.





També va rectificar el mateix Bendodo a través de Twitter, afirmant que "Espanya és una Nació indissoluble de 17 autonomies amb identitats pròpies. Es poden respectar les diferències de cada CCAA i defensar una Espanya única i respectuosa amb l'article 2 de la Constitució"









Amb aquests aclariments i rectificacions, els populars van acabar comprant el discurs de Vox i de Ciutadans, que els situava com un partit "que no té fe a la nació". Perquè el PP de Feijóo va sense rumb, buscant forjar una identitat amb les mateixes dificultats que un adolescent . Enredant-se al terme "nacions" i "nacionalitats", parlant de comunitats autònomes amb "identitats pròpies" i alhora d'una Espanya "única". En definitiva, portant per bandera debats absurds i un discurs que no entén ningú. Aconseguirà Feijóo sobreviure complaent els possibles votants de Vox? O mantenint un perfil en què és més fort Ayuso? Qui sap, però de moment se li està fent cara de Pablo Casado.