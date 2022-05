El president de la Cambra de Comerç d'Espanya, José Luis Bonet. @ep







La Cambra de Comerç d'Espanya preveu que el Producte Interior Brut (PIB) espanyol augmentarà un 2,8% el 2023, davant del creixement del 4,3% previst per a aquest any, i estima que la taxa d'inflació es reduirà el proper exercici de manera significativa des del 7,6% estimat el 2022 fins al 3,3% de mitjana anual.





"El creixement de l'economia espanyola continuarà desaccelerant-se en els propers mesos", ha advertit l'organisme que presideix José Luis Bonet a la primera estimació que realitza per a l'economia espanyola de cara al proper any.





L'explicació d'aquest alentiment es troba, d'una banda, en el vigor més baix de la inversió en béns d'equip --l'increment del qual serà la meitat que aquest any-- i, de l'altra, en el menor dinamisme del sector exterior.





En el primer cas, la pujada esperada dels tipus d'interès i la incertesa associada a l'entorn econòmic actual podrien frenar les decisions d'inversió empresarial. Per la seva banda, el creixement més baix de l'economia mundial debilitarà la demanda internacional, cosa que repercutirà en un avanç més baix de les exportacions espanyoles.





Tot i això, la Cambra preveu que el creixement de l'economia el 2023 es basarà sobretot en la demanda interna, que aportarà 2,5 punts percentuals al creixement del PIB. L'avenç tant del consum privat com del públic se situarà en nivells similars als previstos per a aquest exercici, un 2% i un 0,7%, respectivament.





Tot i això, la formació bruta de capital fix serà menys robusta, amb un augment esperat del 2,7%, enfront del 4,5% previst per a aquest any, a causa del menor creixement de la inversió en béns d'equip, que serà la meitat que l'estimat per al 2022: un 5,3% el 2023 davant el 10,6% del 2022. La inversió en construcció mantindrà una taxa d'augment a l'entorn de l'1,2%.





En aquesta primera aproximació al comportament de l'economia espanyola el 2023, el Servei d'Estudis de la Cambra de Comerç d'Espanya anticipa un dinamisme menor en el sector exterior. En concret, preveu que les exportacions augmentaran un 4,5%, enfront de l'11,5% estimat per a l'exercici actual, mentre que les importacions s'incrementaran un 4,4% en lloc del 6,8% previst per a aquest any.





Pel que fa a la inflació, se n'espera una moderació significativa el 2023, que portarà a un creixement mitjà de l'IPC del 3,3% en el conjunt de l'exercici davant del 7,6% previst per al 2022. Igualment, l'IPC subjacent baixarà del 4,1% al 3%.









ES PREVÉ UNA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT DEL 5,9% EL 2022 AL 5,5% EL 2023

D'acord amb el ritme de creixement econòmic més baix, s'espera també un alentiment en la creació de llocs de treball. L'ocupació augmentarà un 1,9% el 2023 davant el 3,2% previst per a aquest any, fet que suposarà la creació d'uns 354.000 llocs de treball addicionals. La taxa d'atur es reduirà cinc dècimes, fins a situar-se al 13,4% de mitjana anual el 2023.





Pel que fa al dèficit públic, es preveu una reducció de quatre dècimes, fins al 5,5% del PIB.