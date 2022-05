Arxiu - Banderes de la UE - @ep







La Comissió Europea ha recomanat aquest dimecres als països de la UE que es preparin per a un tall complet del subministrament de gas de Rússia, un escenari en què ha proposat limitar el preu del gas al mercat majorista de l'electricitat, alhora que ha instat a reduir la demanda d'electricitat com a part de les recomanacions a curt termini.





"La Comissió convida els Estats membres a accelerar l'adopció de mesures de preparació davant d'un possible tall del subministrament de gas rus", ha assenyalat l'Executiu comunitari al document de mesures a curt i llarg termini per a una intervenció del mercat elèctric.





A més, Brussel·les detalla al seu estudi que una "reducció de la demanda d'electricitat podria tenir un efecte clar en la reducció de preus", per la qual cosa recomana als Estats membre "incentivar reducció de la demanda".





Un possible tall de subministrament de gas podria requerir que es reduís la demanda d'aquest combustible, fins i tot en aquells Estats membres "menys afectats directament" per assegurar el subministrament i el funcionament de "sectors essencials" en aquells països de la UE més afectats , ha exposat l'Executiu comunitari.





En aquest escenari de disrupció d'aprovisionament de gas per part de Rússia, Brussel·les ha recomanat als Estats membres establir un límit màxim per al preu del gas als mercats europeus de cara al sector elèctric, una mesura similar a la que han demanat aplicar Espanya i Portugal considerant la condició d'illa energètica.





Tot i això, ha exhortat que la mesura sigui limitada en el temps i que eviti que la UE tingui més dificultats d'accés a altres proveïdors de gas, sigui a través de gasoducte o de gas natural liquat, cosa que deterioraria encara més la situació.





Brussel·les ha advocat, a més, perquè els països de la UE introdueixin mesures de compensació per a aquells consumidors més vulnerables i ha suggerit que els contractes de compra d'energia a llarg termini (o PPA per les sigles en anglès) poden ser un instrument que asseguri l'estabilitat de preus per a certes categories de consumidors.





L'Executiu comunitari ha inclòs entre les seves recomanacions als Estats membres que s'apliqui una extensió temporal dels preus regulats de l'electricitat per a les petites i mitjanes empreses, o establir subsidis per als costos del gas a la generació d'electricitat per rebaixar els preus de aquest combustible fòssil al mercat.





A més, davant del possible augment dels fluxos comercials entre les zones d'oferta, pot derivar en un augment dels ingressos de congestió, que recomana que s'utilitzin per assegurar la capacitat de la xarxa i finançar mesures d'emergència per als consumidors més vulnerables.