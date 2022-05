Arxiu - Maletes @ep







Nou de cada deu espanyols han canviat la seva forma de viatjar en els darrers tres anys com a conseqüència de la pandèmia, segons un estudi realitzat per l'intercanviador de cases HomeExchange.





L'informe destaca que el 43% indica que ara viatja menys que abans, a més que un 31% cerca allotjaments amb polítiques de cancel·lació flexibles i el 29% prefereix viatjar a llocs menys concorreguts.





Sobre la importància de les vacances, l'estudi assenyala que tres de cada quatre afirmen que són "vitals" tant per a ells com per a la família, i el 60% declara que li agradaria anar-se'n de vacances més vegades o més temps, però no pot per motius econòmics.





Pel que fa als factors que afecten a l'hora d'escollir allotjament, el preu és el que es té més en compte pel 97% dels enquestats, juntament amb la localització, un aspecte elegit pel 93%.





A més, tres de cada quatre espanyols cuidarien més les coses de la casa en saber que pertanyen a una família i més del 60% indica que estaria més còmode en tenir tot allò que comporta una llar i gastaria menys llum, aigua o gas en ser-ne conscients que una altra família n'és la responsable.