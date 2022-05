Ángela Arreba, la mare de la qual va morir a la residència durant la pandèmia.- Arxiu @ep







Investigar la mort de més de 7.000 ancians durant la primera i segona onada de la pandèmia. Aquesta és la principal exigència de la plataforma Veritat i Justícia, que s'ha presentat avui dimecres davant l'opinió pública per exigir que es busquin responsabilitats polítiques pels protocols aplicats i que no es torni a repetir.













Els dies 18, 20, 24 i 25 de març de 2020, durant la primera onada de la pandèmia, la Conselleria de Sanitat madrilenya va emetre uns protocols pels quals es va impedir traslladar de les residències de gent gran als hospitals a les persones més vulnerables , amb alt grau de dependència o deteriorament cognitiu, que van necessitar assistència sanitària. Com a conseqüència, en aquests centres van morir 7.291 persones sense rebre atenció hospitalària ”.





Així comença la carta de fundació de la Plataforma Veritat i Justícia, un espai que serveix per reivindicar "aquests fets tan greus, que no han estat ni investigats ni, majoritàriament, jutjats". Així, recorden que el Govern d'Isabel Díaz Ayuso, en convocar eleccions, va tancar primerenca la comissió d'investigació constituïda a l'Assemblea de Madrid i s'ha negat a reobrir-la gràcies als suports de Vox.









"La mateixa presidenta va arribar a negar l'existència d'aquests protocols, dient que es tractava de simples esborranys. Els fiscals no investiguen i els jutges estan arxivant les querelles presentades pels familiars", reclama la plataforma que s'ha presentat aquest matí al centre de Madrid i que ja compta amb centenars de suports de la ciutadania i de grups socials i polítics.





El periodista Manuel Rico ha arrencat l'acte assegurant que “aquí està representada de debò la dignitat de la societat madrilenya”. Perquè s'estableixi la veritat cal derrotar la mentida i en aquest tema s'ha picat tres tipus de mentides: les mentides per a idiotes, com que Pablo Iglesias tenia les competències de les residències; les mentides per a ganduls mentals, els que no es fan preguntes com per què PP i Vox no permet fer una comissió de recerca , i després hi ha les mentides creïbles, com que els hospitals estaven col·lapsats però no expliquen per què a l'hospital de campanya d'Ifema va estar gairebé pacients o per què als hospitals privats no van arribar residents si no tenien assegurança privada”.





L'autor del llibre 'Vergüenza! L'escàndol de les residències”, també ha fet referència als triatges que han de fer els sanitaris quan hi ha moltes demandes i pocs llits. "La Comunitat de Madrid va inventar el triatge per codi postal. Els requisits de no derivació sanitària era per viure en residències, en els protocols de la vergonya", va criticar el periodista, que va reclamar que es posi en marxa un fiscal especial a totes les províncies perquè investigués d'ofici.





Seguidament, ha pres la paraula Mercedes Huertas Aguilera , que va perdre el seu pare a la primera onada de la pandèmia. Ha explicat com pocs dies després del tancament es van assabentar que el pare va emmalaltir. Poques trucades després, el seu estat va empitjorar i en cap cas se li va dir si tenia Covid o no, o si el seu estat era molt pitjor que una mica de febre. Per això, està convençuda que amb assistència mèdica, el seu pare o molts altres grans, podrien haver sobreviscut.

Per aquest protocol no se'n van salvar gaires que podrien haver-ho fet. No vull diners, vull Justícia, que no torni a passar. Li han fet això a un col·lectiu que ha patit molt, amb una guerra civil, una dictadura, i que els facin això en la seva vellesa ”, ha reclamat.





Ella, com molts altres familiars de residents morts, es pregunten com van viure els seus familiars els últims dies, si van patir en morir, com van ser els seus últims moments, ja que molts els van trobar morts a les habitacions sols. Ella, amb altres filles que han participat per mitjà de vídeos, han ressaltat que per tancar el duel necessiten conèixer la veritat, que no quedin impunes les negligències i que la societat s'asseguri que no torni a passar.





Una dona passeja una anciana amb cadira de rodes, als voltants de la residència geriàtrica d'As Gándaras.- Arxiu @ep







Victoria Zunzunegui, epidemiòloga i participant de la plataforma , ha ressaltat que l'excés de mortalitat de Madrid és la més gran de tot Espanya. "Les dades diuen que si s'esperava una mitjana de mortalitat, a Madrid hi va haver un 55% més, molt lluny de qualsevol altra província. Com s'explica això si la comunitat té molts més recursos que d'altres?", s'ha preguntat.





Un de cada cinc residents va morir entre març i abril del 2020, ha explicat l'epidemiòloga, ja que les dades recollides donen una mortalitat del 20% a les residències madrilenyes. A més dels protocols hi va haver altres factors que van augmentar la mortalitat, “com la gestió sanitària de les residències”. Aquí ha ressaltat que el 88% dels residents de totes les places de la regió estan en situació de servei privat o concertat.





La "manca de controls i de finançament de les cures a llarg termini", segons l'experta, també han estat darrere de l'excés de mortalitat. "La col·laboració públic-privada va ser letal", ha explicat, ja que la mortalitat als centres totalment públics o als totalment privats va ser del 13% mentre que els centres públics-privats va augmentar al 21% . A més, la mortalitat va baixar així que es van començar a derivar als hospitals als grans.









ELS TREBALLADORS, ELS GRANS OBLIDATS

Rosa María García, treballadora de residència i integrant de la plataforma , ha explicat que companys seus van ser sancionats per denunciar el que estava passant. "El patiment que també han passat els i les treballadores en no poder fer res per ells, en ser rebutjats en l'atenció sanitària, amb un triatge sense cap raó. Avui dia segueixen les residències preparades per cuidar, no per curar", ha explicat. .





Vacunació contraure la COVID-19 una dona al centre de gent gran de Sant Josep.- Arxiu @ep







"Hem mancat d'allò més essencial. Han passat por, perquè no sabien què passava. Quan en una nit se't moren quatre residents seguits sabent que no era hora és dur. Jo, que he treballat a hospitals, a l'11M, però aquesta situació de por i abandó ha estat la més inhumana”, ha afegit.





Per això, considera que aquests fets han de ser jutjats i per això volen que el Govern prengui cartes en l'assumpte o es constitueixi una Comissió de la Veritat per a la ciutadania pròpia. “Tot això passa per implicar la societat civil, amb accions de protesta, presentació i tot” el que estigui a les nostres mans. Aquestes morts tenen nom, eren persones que no els havia arribat el moment”, ha conclòs Rosa María.





Alicia Gómez, advocada de Marea de Residències, assegura que els treballadors de geriàtrics a la pandèmia van ser "els grans oblidats". "No hi havia informació, no hi havia plans de prevenció, sense mitjans, jugant-se la vida i la dels seus familiars i el dolor psicològic que van patir", ha explicat l'advocada, que també ha ressaltat la por que molts treballadors tenen de denunciar el seu ocupador .





Per part seva, Carlos Villa, advocat que gestiona les querelles dels familiars, ha ressaltat que hi ha processos arxivats, altres amb recursos al Constitucional i altres en procés. "No s'ha investigat cap càrrec públic, ni tan sols s'ha demanat que declari el signant del protocol, Carlos Mur", ha ressaltat.





Després ha explicat que els pocs procediments que s'han dut a terme s'ha posat el focus als directors de residències o als metges dels centres, que van assegurar que estaven en contacte amb els geriatres de referència però aquests mai van visitar els residents.





Altres intervinents han estat l'exconseller de Polítiques Socials durant la pandemàia, Alberto Reyero, alcaldes com la d'Alcorcón, Natalia de Andrés, que han interposat un procediment contra la Comunitat per delegació de les seves responsabilitats; o l'Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, on la majoria de les mil víctimes mortals de la població van ser en residències.