La Comissió d'Afers Econòmics i Transformació Digital del Congrés debat aquest dijous el dictamen del projecte de Llei General de Comunicació Audiovisual, pactada amb ERC i PNB per incorporar el català i el basc, però amb el suport d'Unidas Podemos a l'aire a compte del tractament a les productores independents.













La mateixa vigília del debat de les esmenes al text, Unidas Podemos ha reclamat al PSOE que rectifiqui dues esmenes que va presentar a la Llei Audiovisual, en entendre que suposen una "greu agressió" a les productores independents i fan "perillrar" el propi projecte legislatiu .





Segons han explicat a Europa Press fonts de l'espai confederal, Unides Podem contactarà amb el PSOE per intentar que aquestes modificacions es reverteixin i adverteixen que, en cas de mantenir-se, la mateixa Llei corre risc, atès que estan pensant no votar a favor .





Concretament, els morats retreuen al PSOE que haver introduït "per la porta del darrere", i aprofitant-se de la "bona fe" de la resta de grups, dues esmenes sota el pretext de ser modificacions tècniques però que, a la pràctica, "canvien radicalment el tauler original i atorguen la categoria de "productores independents" als principals grups mediàtics del país.





Les entitats AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA i PROFILM, agrupades a la Plataforma Audiovisual de Productores Independents (PAP), han mostrat la seva "gran preocupació" davant la recta final de la tramitació del projecte, "una decisió política i legislativa que pot liquidar la producció independent d'Espanya". Reclamen que es modifiqui la definició de productor independent “amb un text més explícit i restrictiu que protegeixi els interessos del productor realment independent”.





Les dificultats per conjugar els interessos de plataformes, productors, televisions tradicionals i partits com ERC per les quotes lingüístiques també han complicat l?aprovació de la reforma. Tot i això, finalment el text inclou acords amb ERC i PNB sobre català i basc.





L'acord aconseguit pel Govern amb els independentistes reserva un mínim anual de 15 milions per a la producció de contingut en català i altres llengües cooficials, així com la creació d'un fons públic que asseguri el doblatge al català de sèries de plataformes internacionals, segons els detalls avançats per ERC.





El PNB, per la seva banda, va arribar a presentar una esmena a la totalitat, si bé la va retirar després d'aconseguir que el Govern "es mogués" i estigués "disposat a entaular converses" davant d'un text que, per als jeltzales, era "absolutament centralista ", que pretenia actualitzar el marc legal, "però d'esquena a les noves formes de comunicació i saltant-se el model de governança d'EiTB", i necessitava "una empenta" en promoció de l'euskera.





Posteriorment, el PNB ha presentat 58 esmenes, de les quals 45 han estat acceptades i 10 podrien ser objecte de transacció. El partit basc ha anunciat un acord amb el PSOE que "salva els tres grans objectius de protegir i defensar l´autogovern, preservar l´autonomia d´EiTB i garantir la presència de l´euskera en el nou marc audiovisual".





Junts i PDeCAT han presentat sengles paquets d'esmenes per blindar el català. Així, el PDeCAT ha registrat 147 esmenes, la majoria per garantir que les llengües cooficials tinguin una protecció específica (37 esmenes) i perquè la futura llei respecti les competències autonòmiques (67 esmenes).





Des del punt de vista de la producció, la formació introdueix una esmena, a la qual ha tingut accés Europa Press, per fixar un percentatge mínim del 2,1% dels ingressos totals de les plataformes de vídeo a demanda per finançar obra audiovisual a llengües cooficials. El text del projecte de llei, que estableix reservar un 5% dels ingressos a la producció d'obra europea, no especifica cap percentatge per al català, euskera i gallec.









INCENTIUS A PLATAFORMES

Així mateix, el PDeCAT proposa establir uns incentius a les plataformes de vídeo a demanda, amb seu fora de l'Estat, perquè els sigui avantatjós econòmicament tenir un mínim del 60% de sèries, pel·lícules o documentals del seu catàleg disponible en versió doblegada i subtitulada a alguna o algunes de les llengües cooficials.





En relació amb el finançament de les televisions públiques autonòmiques, es proposa que del total de les aportacions dels prestadors del servei de televisió i dels prestadors d'intercanvi de vídeos per finançar RTVE, la meitat se cedeixi a aquestes televisions en proporció als ingressos generats a cada comunitat autònoma.









NO ACCEPTEN UN ACORD DE MÍNIMS

Si escau, Junts ha presentat 80 esmenes, posant especial atenció en la defensa del català. "Si salvar el català és la màxima prioritat, no podem acceptar un acord de mínims", explica la diputada de Junts Pilar Calvo al text registrat, al qual ha tingut accés Europa Press.





Junts recorda que la Directiva Europea 2018/1808 del Parlament Europeu i del Consell que ara cal transposar, estableix que hi ha d'haver un 30% de quota de contingut d'obra europea. La meitat, un 15%, ha d'estar a les llengües oficials de cada Estat membre. Junts demana que el 15% també se'n reservi la meitat, el 7,5%, a les llengües cooficials.





Aquesta reserva ha de ser, tal com esmena a l'article 114.1, "una obligació no només per als prestadors de serveis de comunicació audiovisual establerts a l'Estat espanyol, sinó també per a aquells que presten o dirigeixen els seus serveis a les audiències de l'Estat".





D'altra banda, assenyalen que, també segons la Directiva europea, cada Estat membre de la UE pot exigir als prestadors de serveis de comunicació audiovisual, adreçats a les audiències ubicades al seu territori, una contribució financera a la producció d'obra europea, assegurar la preservació de la diversitat lingüística i cultural. Junts demana que, a través de l'article 117.2, aquesta aportació sigui del mínim del 10% i no del 5% que proposa el Govern.





Junts demana que les plataformes prestadores de serveis audiovisuals ajudin al finançament de les corporacions de mitjans públics de comunicació, com ja es fa en el cas de RTVE, i que l'1,5% que rep aquest es reparteixi al 50% amb els altres mitjans públics autonòmics.









CONTRA ESPECTACLES TAURINS

Conjuntament, Unides Podem, ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Més País, Compromís, BNG, CUP i Nova Canàries han registrat una esmena perquè els espectacles taurins siguin considerats “contingut perjudicial” per als menors. A l'esmena, a la qual ha tingut accés Europa Press, proposen afegir un nou apartat 7 a l'article 97 que es refereix als "continguts perjudicials per al desenvolupament físic, mental o moral dels menors".





Unidas Podemos ha registrat 31 esmenes més, entre elles una perquè els mitjans s'"abstinguin" d'incloure publicitat promoguda pels seus informadors perquè "que la influència i el prestigi dels que les transmeten no sigui utilitzat en benefici d'interessos comercials".





Diverses esmenes també es refereixen a la protecció de les llengües cooficials a les plataformes audiovisuals.





El PP ha proposat que es prohibeixin els anuncis de joguines que afavoreixen els estereotips de gènere. Així ho demana en una de les 79 esmenes que ha registrat al Projecte de llei.





Per la seva banda, els sindicats CCOO, UGT i CGT rebutgen el plantejament que s'està fent en aquest projecte de llei presentat pel Ministeri d'Economia i Transformació Digital, perquè considera que "no soluciona els problemes del sector i només respon al benefici dels lobbies empresarials privats".