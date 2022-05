Balaguer @ep





Bombers de la Generalitat han localitzat aquest dimecres a la nit el cos sense vida d'un home jove ofegat al riu Segre, a l'alçada del municipi de Balaguer ( Lleida ).





El cos s'ha trobat a uns dos metres i mig de profunditat, a prop d'on un home desaparegut va ser vist per darrer cop, segons un comunicat de Bombers d'aquest dimecres.





El cos està pendent de ser identificat per confirmar que es tracti de la mateixa persona: els Bombers van rebre l'avís de la seva desaparició a les 18.16 hores, i van localitzar el cos cap a les 21 hores.





L'home desaparegut hauria entrat al riu per ajudar una dona amb dificultats per sortir de l'aigua , que va aconseguir fer-ho i va rebre assistència mèdica i l'alta in situ.





Fins al lloc es van desplaçar onze dotacions terrestres de Bombers de la Generalitat --entre les quals hi havia personal subaquàtic del Grup d'Actuacions Especials (GRAE)-- i un helicòpter, així com quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dotacions de la policia local.