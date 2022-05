Arxiu - El rei emèrit Joan Carles a l'acte commemoratiu del 40è aniversari de la Constitució de 1978. - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu





El Rei emèrit arribarà aquest dijous a Espanya , en el seu primer viatge des que es va instal·lar l'agost del 2020 a Unió dels Emirats Àrabs , i dilluns es veurà amb el Rei Felip VI a Madrid, segons ha informat Zarzuela.





Segons ha precisat Casa Real en un comunicat, Don Juan Carlos ha demanat aquest dimecres al seu fill que "faci pública la seva decisió de desplaçar-se a Espanya" a partir d'avui dia 19 i "fins el proper dia 23 de maig".





El que va ser monarca durant gairebé quatre dècades romandrà entre aquest dijous i diumenge a la localitat gallega de Sanxenxo, però dilluns té intenció de traslladar-se a Madrid.





La seva intenció, segons ha precisat Zarzuela, és estar amb el Rei, la Reina Sofia i altres membres de la família al Palau de la Zarzuela abans de tornar aquell mateix dia a Abu Dhabi, "on ha fixat la seva residència de forma permanent i estable ".





Des de Zarzuela recalquen que la visita de Joan Carles s'emmarca en el seu desig de "desplaçar-se amb freqüència a Espanya per visitar la família i amics" així com d'"organitzar la seva vida personal i el seu lloc de residència en àmbits de caràcter privat" com va traslladar el seu hereu a la carta del 5 de març passat.





El seu retorn es produeix després de la conversa telefònica mantinguda el 15 de maig amb Felip VI amb motiu del desplaçament del monarca a Abu Dhabi per traslladar els condols per la mort del president dels Emirats Àrabs Units.





PRIMERA TROBADA AMB FELIP VI





Segons va informar llavors Zarzuela, pare i fill van quedar a veure's a Madrid quan Joan Carles viatgés a Espanya, en què serà la seva primera trobada des de la marxa de l'antic monarca al país del Golf.





El Rei emèrit va enviar al març una carta a Don Felipe en què informava el seu fill que considerava "oportú" el seu eventual retorn a Espanya, després que la Fiscalia General de l'Estat donés carpetada a les investigacions en contra, encara que avançava que aquest no es produiria "de manera immediata".





Aquest retorn, a més, no seria de caràcter definitiu ja que havia pres la decisió de mantenir la seva residència a Abu Dhabi. Segons va explicar al seu fill a la carta, feta pública per Zarzuela per exprés desig, havia optat per romandre al país del Golf "per raons que pertanyen al meu àmbit privat i que només a mi m'afecten" i assegurava que hi ha trobat " tranquil·litat, especialment per a aquest període de la meva vida”.





Amb això, el Rei emèrit tancava el debat sobre el seu eventual retorn a Espanya i on podria instal·lar la seva residència definitiva si bé va deixar clar que tenia intenció de fer viatges periòdics per visitar familiars i amics.





Quan això passi, va avançar que la seva intenció era fer-ho de forma privada. "Tant en les meves visites com si en el futur tornés a residir a Espanya, és el meu propòsit organitzar la meva vida personal i el meu lloc de residència en àmbits de caràcter privat per continuar gaudint de la major privadesa possible", ha indicat en la seva missiva.





EL GOVERN INSISTEIX EN QUE DONI EXPLICACIONS





Cal veure si Joan Carles brinda durant la seva estada les explicacions als espanyols que des del Govern li han reclamat, fins i tot després que a la seva carta a Felip VI entonés un relatiu 'mea culpa' per la seva conducta.





Així, l'antic monarca va dir que era "conscient de la transcendència per a l'opinió pública dels esdeveniments passats de la meva vida privada i que lamento sincerament" , en una clara al·lusió, entre d'altres, als fets que van portar a obrir les tres diligències separades per part de la Fiscalia.





L'endemà de conèixer-se la carta, el president del Govern, Pedro Sánchez, va insistir que al seu parer Don Juan Carlos deu una explicació als espanyols per les seves activitats econòmiques que el van posar al punt de mira de la Justícia i que va considerar "decebedors".





La ministra portaveu, Isabel Rodríguez, va afirmar aquesta setmana, després de conèixer-se que Don Juan Carlos viatjaria a Sanxenxo, que les "consideracions" que va fer el president "tenen la mateixa vigència avui que ahir", alhora que va deixar clar que el Govern no té res a dir respecte a la "decisió personal" de l'emèrit de viatjar a Espanya.





RETROBAMENT AMB LA FAMÍLIA





L'arribada de Joan Carles a Espanya es produeix després que durant la Setmana Santa aquest rebés la visita a Abu Dhabi de les seves dues filles, les infantes Elena i Cristina, així com de cinc dels seus sis néts --la filla de la primera i els quatre fills de la segona--.





Totes dues ja havien visitat en el passat el seu pare a la seva nova residència, fins a la qual també han viatjat aquests mesos diferents amics de l'antic monarca, que s'han encarregat d'anar donant a conèixer el seu desig de poder tornar en algun moment a Espanya, com finalment ha passat.





El de dilluns serà també la primera trobada que Don Juan Carlos mantingui amb Doña Sofía, que hauria de tornar a temps del seu viatge de caràcter privat als Estats Units, on assisteix als actes organitzats a Miami pel Queen Sofia Spanish Institute amb motiu del V Centenari de la volta al món de Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano. Segons Zarzuela, el seu retorn està previst per a diumenge.