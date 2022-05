L'expresident dels Estats Units George W. Bush ha confós Ucraïna amb l'Iraq en parlar sobre " invasions brutals i injustificades " durant un acte a Dallas, si bé ha corregit ràpidament el seu error i s'ha justificat afirmant que té 75 anys. Bush ha denunciat que “les eleccions russes són manipulades” i que “els opositors polítics són empresonats o eliminats per participar en el procés electoral”. "El resultat és una absència d´un sistema de control a Rússia i la decisió d'un home de llançar una invasió totalment injustificada i brutal de l´Iraq", ha afegit.





L'expresident dels Estats Units George W. Bush @EP





"Vull dir Ucraïna", ha matisat l'expresident. En aquest moment, Bush ha dit en veu més baixa "Iraq també" i ha afegit que "té 75 anys", entre les rialles dels presents. La guerra de l'Iraq va ser llançada pel mateix Bush el 2003, dos anys després dels atacs de l'11 de setembre i entre crítiques sobre l'absència de justificació i de suport internacional.





Durant el seu discurs, l'exmandatari nord-americà ha descrit a més el president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, com "un paio maco" i com "el Churchill del segle XXI" , segons ha recollit la cadena de televisió Fox News. "La manera com els països celebren eleccions reflecteix la forma en què els líders tracten el seu poble i en què les nacions es comporten cap a altres nacions. Enlloc es veu més clarament que a Ucraïna", ha conclòs.