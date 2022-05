Johnny Depp @ep





La germana d' Amber Heard , Whitney Henriquez , ha afirmat que Johnny Depp "va fer broma sobre posar el seu gos al microones", quan va pujar a l'estrada en el seu judici per difamació. Henríquez va rendir el seu testimoni al judici celebrat aquest dimecres a la tarda.





Henriquez ha explicat que la baralla va durar hores abans que ell hagués d'anar-se'n a filmar alguna cosa per a un documental de Keith Richards, i tots dos es van unir a ell al viatge. "Amber i Johnny estaven asseguts a la part del darrere, jo estava al front amb Starling [Jenkins], el conductor", va dir a la cort.





“En algun moment vaig sentir que s'obria la finestra del darrere i Johnny estava traient el nostre gos per la finestra . Em vaig congelar, tenia por. Només recordo haver pensat... Sabia com estava d'ebri i el gos era molt petit... Vaig pensar que si ella s'estremia o si ell la perdia d'alguna manera, simplement cauria per la finestra", relata.





"Va portar el gos de tornada a l'acte i s'estava rient molt fort, aterridor... era gairebé com una riallada...", va continuar Henríquez. Després va fer una broma sobre posar-la al microones.

"Aquest va ser l'acudit després d'això, ficar el gos al microones", afirma Henriquez.





Anteriorment en el seu testimoni, Henríquez va parlar del bé que es portava amb Depp quan es van conèixer i va descriure les primeres etapes del romanç de la seva germana amb l'estrella de Pirates del Carib com a "meravelloses". "Estaven increïblement enamorats. De fet, fins al dia d'avui mai no havia vist la meva germana enamorar-se tan bojament d'algú i les coses van ser meravelloses”, va escoltar el jurat.





“Semblava que realment s'entenien i es portaven bé, però aquest patró va sorgir molt ràpidament a mesura que avançava la relació. Quan Johnny bevia hi havia una baralla, ho vaig veure de primera mà. Sempre hi havia una discussió, sempre hi havia un període en què no es portaven bé i semblava oscil·lar força ràpid. Estava sobri per un temps i després gairebé amb la mateixa rapidesa queia del vagó i començava a beure”.