Demana abordar la diversitat local i “tenir en compte la seva idiosincràsia”/ @EP



La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha expressat el compromís del Govern amb el municipalisme i ha assegurat que s´està treballant per impulsar l´avantprojecte d´Estatut de Municipis Rurals i la Llei de Governs Locals de Catalunya: "Necessitem un reequilibri del país sencer".





Ho ha dit aquest dijous a la inauguració del seminari 'Repensant el Govern local: cap a la fi de la uniformitat', coorganitzat per l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) i la Secretaria de Governs Locals i de Relacions amb el Aran.





Vilagrà ha sostingut que cal abordar la diversitat del món local i regular-la a nivell legislatiu: “Molts consellers i també el president venim del món municipal; és important tenir una visió municipal quan ets en un àmbit de gestió més general. El nostre municipalisme és molt divers, i fer la mateixa política a tot arreu no és el millor dels escenaris”.





Sobre l'avantprojecte que planteja un Estatut de Municipis Rurals, ha dit que sorgeix d'una forta demanda per part de municipis petits --de menys de 2.000 habitants-- d'un "marc regulador específic i tenir en compte la seva idiosincràsia" per garantir la igualtat d'oportunitats a tot el territori.





Pel que fa a l'avantprojecte de Governs Locals i Finançament Local, ha assegurat que és "un repte enorme, perquè en molts moments s'ha intentat modificar però no s'ha aconseguit perquè hi ha limitacions des del punt de vista de la legislació estatal". ha urgit a obrir aquest debat.





IMPULSAR EL MUNICIPALISME



Vilagrà també ha avançat que s'ha plantejat prorrogar el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) 2021-2022, amb ampliació del termini fins al 30 de juny de l'any següent, per facilitar que tothom pugui arribar a temps i que no hi hagi dificultats de justificació”.





A la jornada també ha estat el director de l'IEA, Joan Ridao, que ha considerat que amb l'impuls dels avantprojectes de la Llei de governs locals i l'Estatut de Municipis Rurals "es proveirà d'un autèntic Codi de Dret Local" a Catalunya; i el catedràtic de Dret Tomàs Font, que ha defensat reforçar les institucions públiques i millorar-ne el marc jurídic.