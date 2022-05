El futur passa a la nova economia digital pel núvol de dades i Microsoft f sondeja el mercat espanyol a la recerca de solars per continuar ampliant les seves infraestructures.





La recerca de sòl a Espanya respon precisament al creixement d'Azure al nostre país, nom amb què Microsoft ofereix els seus serveis al núvol per a empreses.





Entre les zones que ha sondejat la corpració tecnològica hi ha Meco i Algete, a Madrid. Microsoft ja compta amb instal·lacions al corredor del Henares. També disposa d´un important Centre de Processament de Dades, a Aragó. Brad Smith, president mundial de Microsoft, es reuneix aquests dies amb Calviño, Ribera i Maroto per debatre una "gran inversió" al nostre país.





El president de Microsoft, Brad Smith, visita precisament aquesta setmana el nostre país amb la intenció d'informar dels plans del gegant nord-americà per a Espanya, tal com ha avançat aquest diari. Segons expliquen a Vozpópuli des de la Moncloa, el representant del gegant tecnològic mantindrà una intensa agenda amb els ministeris claus per debatre "una gran inversió" que planeja la companyia nord-americana al territori.