El portaveu del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona , Jordi Martí, ha retret a l'alcaldessa Ada Colau que "incompleix" el codi ètic de BComú si opta a un tercer mandat, després que aquest dijous la primera edil hagi anunciat que es presentarà com a candidata dels comuns a l'Alcaldia de la capital catalana a les eleccions municipals de 2023.





"Barcelona està passant per un dels pitjors moments dels darrers anys. I per tant no és una bona notícia", ha sostingut Martí en un comunicat, i ha dit que el balanç final dels dos mandats de Colau seran la pitjor herència que pugui rebre el proper Govern municipal, segons ell.





"El canvi a Barcelona , que és absolutament necessari i urgent, passa en exclusiva per Junts", ha argumentat, i ha expressat la tristesa de la seva formació davant la decisió de Colau, perquè considera que els interessos generals de la ciutat es veurien perjudicats per un tercer mandat si guanyés, cosa que espera que no passi.