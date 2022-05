Autobusos de Lleida posarà en marxa un servei extraordinari les nits de divendres 20 i dissabte 21 amb motiu de la celebració de l’Aplec del Caragol, per tal de facilitar una mobilitat segura per a totes les persones que visiten les revetlles nocturnes.





El servei, que durà el nom N2-Recinte Aplec-Ronda, tindrà sortida i arribada a la parada Camps Elisis 2 a partir de les 23.00 h i funcionarà durant tota la nit, amb un total de 16 circulacions fins a les 7 del matí, quan s’inicia el servei habitual (vegeu document adjunt).





@Aj. de Lleida





El recorregut passarà primer pel barri de Cappont, travessarà el riu pel pont de la Universitat, anirà per l’avinguda de Madrid, per tot el Passeig de Ronda, des de Cos-Gayon a la plaça Europa, Príncep de Viana fins a l’estació, Rambla Ferran i Francesc Macià fins a retornar als Camps Elisis pel Pont Vell. En total, hi haurà 21 parades.





També s'habilitaran tres parades de taxi a l'Avinguda Alacant, Av. Josep Tarradelles i Av. Garrigues.