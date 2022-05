Fonts de la policia catalana han informat que el jove tenia 20 anys i era veí de Balaguer.





Els Mossos d'Esquadra han identificat el jove que aquest dimecres a la tarda es va ofegar al riu Segre, a l'altura de Balaguer (Lleida), com la persona que va entrar a l'aigua per ajudar una dona amb dificultats per sortir.





La dona va rebre assistència mèdica i l'alta 'in situ' i els Bombers de la Generalitat van col·locar el cos del jove aquest dimecres cap a les 21 hores a uns dos metres i mig de profunditat, a prop d'on va ser vist per última vegada.