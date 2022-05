Chadwick Beach @wikipedia





Un adolescent va morir després que la sorra s'enfonsés sobre ell mentre estava cavant un forat en una platja. La germana del jove de 18 anys també va quedar atrapada per la caiguda a la costa de Jersey, al comtat d'Ocean, Nova Jersey , als Estats Units .





La tragèdia va passar dimarts a la tarda, quan Levi Caverly estava cavant un forat amb la seva germana de 17 anys a Toms River's Ocean Beach 3, una platja privada a prop de Chadwick Beach, va informar la policia de Toms River.





El forat, que segons les autoritats va ser excavat profundament amb Frisbees, es va esfondrar sobre la parella just després de les 4 pm , segons Asbury Park Press. El New York Post va dir que Caverly va morir aixafat i que els socorristes van trigar més de dues hores i mitja a treure'l de la sorra. La seva germana va ser rescatada i va rebre atenció mèdica al lloc, va dir la policia.





El pare de Levi, Todd Caverly, va rendir homenatge al seu fill a Facebook: “Encara surt el sol. El teu món pot canviar per sempre en un segon, sense avís previ i sense una segona oportunitat. No descuidis la teva salvació. Gràcies a tots per pregar. Si us plau, no s'aturin”, va afegir. “Levi Caverly, no hi ha paraules per expressar el meu amor per tu”.





La tragèdia es va desenvolupar poc després de les 4:00 pm de dimarts, quan diverses unitats policials i d'emergència van ser enviades a l'entrada de la platja a prop de Seaview Road per informes de dos adolescents atrapats a la sorra.