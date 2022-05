L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha fet una crida perquè es rastregin els contactes arran de l'onada de casos de la rara malaltia de la verola del mico en un nombre cada vegada més gran de països, els més recents Espanya, Portugal i ara Estats Units .





El públic en general i les clíniques de salut han d'estar atents i fer que el personal especialitzat examini les erupcions cutànies inusuals, ha advertit l'OMS aquest dimecres. Si se sospita la verola del mico, els pacients han de ser aïllats, recomana l'organisme sanitari.





OMS @ep





Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units han anunciat aquest dimecres que una persona nord-americana havia estat infectada. A Espanya, s'han registrat vuit contagis a Madrid, mentre que Portugal ha reportat que unes 20 persones havien estat infectades.





La majoria dels casos notificats fins ara corresponen a homes que han tingut contacte sexual amb altres homes.





Dimarts a la nit es van realitzar proves a un resident de l'estat de Massachusetts, al nord-est del país, i els laboratoris del CDC van confirmar la verola del mico la tarda següent. La persona infectada havia viatjat recentment al Canadà en transport privat, van assenyalar els CDC.





El cas es produeix després que s'hagin notificat recentment múltiples brots de verola del mico en països on la malaltia no sol aparèixer, entre ells la Gran Bretanya.





El nombre de casos detectats va pujar a nou, segons ha informat dimecres l'Autoritat de Salut i Seguretat del Regne Unit. El primer, detectat a principis de maig, va ser una persona que havia viatjat recentment a Nigèria.





La cadena canadenca CBC informa que les autoritats sanitàries del Quebec estan investigant casos de verola del mico després de rebre la notificació que un visitant de la província era un cas confirmat posteriorment.





La verola del mico es dóna a Àfrica Central i Occidental, sovint a prop de les selves tropicals, i es considera endèmica a la República Democràtica del Congo, on es va descobrir per primera vegada en humans el 1970.





La malaltia es pot transmetre de persona a persona a través de gotetes d'aire, contacte corporal estret o compartint roba de llit o objectes contaminats.





Les autoritats britàniques han aconsellat a la població, en particular als homes que mantenen relacions sexuals amb altres homes, que estiguin atents a qualsevol lesió al seu cos , ja que recentment s'han detectat diversos casos de verola del mico en homes homosexuals.





El virus sol provocar símptomes similars als de la verola, però més lleus. Els casos també poden ser greus. La verola es considera eradicada a tot el món des del 1980 després d'una gran campanya de vacunació.





Els experts sospiten que el patogen que causa la verola del mico circula en rosegadors -els micos són els anomenats falsos hostes-.Segons l'OMS, els casos anteriors de verola del mico es devien normalment a viatges a zones de l'Àfrica Occidental i Central on es sap que el virus és present. Segons l'OMS, la verola del mico ha aparegut amb més freqüència a Nigèria en els darrers anys. Des del 2017, s'hi han notificat un total de 558 casos sospitosos. D'aquests, 241 han estat confirmats i vuit persones han mort.