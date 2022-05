Reina Sofia @ep





La Reina Sofia no vol coincidir amb Joan Carles I , per la qual cosa ha viatjat a títol privat als Estats Units per participar en les activitats organitzades pel Queen Sofia Spanish Institute a Miami amb motiu del V Centenari de la primera volta al món protagonitzada per Ferran de Magallanes i Juan Sebastián Elcano, segons ha informat Zarzuela.





Sofia s'ha desplaçat a Miami per "estar present a títol personal" en aquests actes , que coincideixen precisament amb l'arribada a aquesta ciutat nord-americana del vaixell escola de l'Armada Juan Elcano.





Aquest viatge coincideix amb el primer desplaçament a Espanya del Rei emèrit , que arribarà aquest dijous a Sansenxo i hauria de passar en algun moment per Madrid per reunir-se amb el Rei Felip VI, segons van acordar tots dos diumenge passat a la conversa telefònica que van mantenir.





Segons Zarzuela, Doña Sofía té previst tornar a Madrid diumenge amb la qual cosa no és clar si coincidirà amb Don Juan Carlos , que viu des de l'agost del 2020 a Unió dels Emirats Àrabs ia qui no ha anat a visitar en aquest temps, com sí que han fet les infantes Elena i Sofia.





Segons ha informat el Queen Sofia Institute, aquest dimecres se celebra una taula rodona per commemorar el 500è aniversari de l'expedició de Magallanes i Elcano sota el títol 'La primera globalització: El viatge que va modelar el món' al Museu Pérez d'Art de Miami.





Aquest divendres es presentarà a bord del vaixell escola el Diccionari Biogràfic Electrònic de la Reial Acadèmia d'Història espanyola, acte que comptarà precisament amb la presència de la directora, Carmen Iglesias.