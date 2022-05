Endesa ha presentat avui al matí a l’Ajuntament de Sabadell el pla d’inversions previst per aquest any a la ciutat i en el qual ja ha començat a treballar. L’objectiu és fer la xarxa elèctrica cada cop més flexible i resilient i que aquesta sigui capaç de sostenir un ús cada cop més estès de l’electricitat en els pròxims anys, un aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització de l’economia i que la ciutat sigui cada cop més lliure d’emissions contaminants. Enguany la Companyia té previst invertir 2,1 milions d’euros per reforçar les infraestructures elèctriques de la cocapital vallesana.





Obres d'Endesa a Sabadell @ep





En destaca el nou centre de transformació que s’està instal·lant al cementiri de Sabadell i que permetrà crear el que tècnicament es coneix com una anella elèctrica, la qual cosa suposa un important avanç en la seguretat i la fiabilitat del subministrament a la zona. I és que, a la pràctica, amb aquesta nova infraestructura es podran connectar entre si els centres de transformació que alimenten elèctricament aquest barri, cosa que possibilita que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa (tot recuperant més ràpidament potència i clients). La mesura repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no és necessari cap interrupció de subministrament.





D’altra banda, la Companyia també preveu la renovació de xarxa subterrània de mitjana tensió. En concret es substituiran uns 8 quilòmetres de línies per un cablejat de nova tecnologia i d’alumini, més resistent i segur que l’anterior i amb més secció, de manera que s’ha augmentarà la capacitat de transport de la xarxa, fet que permet preparar-la per ampliar el seu servei. Així, es deixarà preparada per absorbir puntes de demanda concretes, el consum de nous clients que ho demanin i permetrà reforçar l’increment de demanda que pugui produir-se en el futur com a conseqüència de l’electrificació de l’economia, o el que és el mateix, l’augment de l’ús de l’electricitat produïda a partir d’energies renovables amb la finalitat de reduir l’ús de tecnologies que emeten CO2, la solució més eficient i rentable per aconseguir la neutralitat de carboni que vol aconseguir la Unió Europea.





A més, també es continuaran modernitzant i digitalitzant les infraestructures per aconseguir una xarxa cada cop més intel·ligent i resilient, la qual cosa s’aconsegueix amb la renovació tecnològica i l’ampliació de centres de transformació; amb el telecomandament, que permet reduir més d’un 20% el temps d’interrupció del servei en cas d’incidències o amb el nou sistema de sensorització de centres de transformació, entre d’altres.





Preocupa especialment la desconnexió del sistemes protectius d’instal·lacions de la Companyia que actuen per evitar danys majors quan es produeixen sobrecàrregues motivades per consums sense contracte. En aquest sentit, la Companyia ha intensificat en el darrer any mesures extraordinàries per a minimitzar l’impacte en la qualitat de subministrament com per exemple la sectorització d’algunes zones, que permet reduir els trams d’afectació en cas de sobrecàrregues per connexions irregulars i, per tant, reduir el número de clients perjudicats. A més, cal destacar la col·laboració amb les autoritats i els cossos policials, amb qui es treballa de la mà posant en coneixement situacions irregulars per poder realitzar actuacions i combatre-les. I és que a banda de perjudicar els veïns i malmetre instal·lacions, les connexions irregulars també suposen un perill tant per a la persona que l’està duent a terme com pel seu entorn.





A totes aquestes actuacions cal afegir-hi les no menys importants actuacions de manteniment de la xarxa elèctrica. Es tracta d’actuacions regulars, i planificades, que garanteixen que totes les instal·lacions estan en constant inspecció i revisió. Es tracta d’un pla predictiu, preventiu i correctiu de les subestacions i centres de repartiment que alimenten Sabadell, les seves línies d’alta, mitjana i baixa tensió, així com els seus respectius centres de transformació.





En el marc de la taula tècnica de treball creada a principi de l’any passat entre Endesa i el consistori, ambdues parts també han fet balanç de les actuacions realitzades durant l’any passat, que ja van posar en comú i prioritzar conjuntament. Així, amb aquest tipus de reunions, des de la Companyia es treballa per garantir un estat òptim de la xarxa i adaptar-la a les novetats tecnològiques, actuals i de futur, alhora que es millora la seva resiliència. Per Endesa, treballar de la ma dels consistoris és fonamental per poder donar resposta a les necessitats concretes dels municipis i assegurar un servei de qualitat a tots els clients.