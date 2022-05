Ryanair @ep





Inspecció de Treball ha requerit a Ryanair que pagui l'equivalent mensual del salari mínim interprofessional (SMI) als seus treballadors a l'aeroport de Girona, segons un comunicat d'USO aquest dimecres.





En la resolució, ha considerat provat que 15 treballadors no han rebut el salari mínim mensual de 950 euros --el 2021-- i que l'empresa no pot compensar aquesta xifra a final d'any, tal com pretenia, ja que els empleats tenen un contracte especial per hores de vol i poden no assolir el mínim en un mes o cobrar més en un altre mes.





Inspecció de Treball ha requerit el pagament de la diferència entre el salari percebut i el SMI en el termini d'un mes.