A CatalunyaPress , en col·laboració amb el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona , hem iniciat una sèrie d'articles amb el propòsit de trobar una llar per a gossos i gats que ja fa massa temps que no poden sortir de la protectora. Avui comencem per Coco, un avi de deu anys que n'ha passat cinc a la protectora. És a dir, la meitat de la vida.





"¡Hola família! Sóc Coco i tinc 10 anyets. Porto 5 anys a la protectora, és a dir, la meitat de la meva vida. Vaig arribar a través de serveis socials i des de llavors ningú m'ha donat l'oportunitat.





Us explico una miqueta sobre mi: sóc bo i sociable amb persones i amb altres gossets i, a més, diuen que sóc molt maco”.





Fotografia de Coco - Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona





"Us preguntareu llavors perquè fa tant de temps que espero una família. Tinc problemes amb la meva manipulació . I prou greus, no us mentirem. No m'agrada res que em manipulin, ni tan sols per posar-me la corretja això dificulta una mica la meva adopció perquè hi ha molt poques persones disposades a aprendre realment que necessitem els gossets amb certs problemes conductuals





Però aquí m'entenen, em respecten i tenen molta paciència amb mi. Les educadores canines em distreuen amb menjar i altres truquets per poder-me manejar, treure'm a passejar i altres. Res de collarets que em punxin o aquells que donen als gossets descàrregues elèctriques" .





Vídeo de Coco jugant a la piscina







"Potser avui algú es fixi en aquest àvia i vulgui prestar-me la seva ajuda i amor per sempre. Busco una família sense nens petits, i puc viure amb gossets. Estaria ideal en entorn rural , una casa amb jardí o terreny, ja que facilitarà el meu maneig . No requereixo llicència de gos perillós".







Si esteu interessats a adoptar Coco, o coneixeu algú que ho pogués estar, poseu-vos en contacte amb el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona a través del correu electrònic etologia.caacb@gmail.com. Cal cita prèvia per ser atès.

Per adoptar gats no cal cita prèvia. Podeu assistir al centre d'acollida de dilluns a divendres de 11 a 13h i 15 a 17h i dissabte, diumenge i festius de 10:30 a 13:30h (carretera de l'Arrabassada, 250, 08035 Barcelona).