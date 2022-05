Pensionistes @ep





El Govern es va comprometre amb el col·lectiu dels pensionistes a revaloritzar les pagues que reben conforme a l' IPC , però l'alta inflació està dibuixant un escenari on Espanya tindrà problemes per finançar una pujada que encara no se sap fins on pot arribar. I el Govern ja ha rebut el primer avís procedent de la Unió Europea: els comptes no quadren.





El comissari d'Economia, Pablo Gentiloni va advertir del risc per als comptes públics la nova vinculació de la pujada de les pensions a la inflació, si aquesta continua en una espiral alcista, tal com fa l'última reforma de pensions.





Gentiloni va assegurar que el Govern s'ha compromès a garantir que el sistema de pensions sigui "fiscalment sostenible" i que aquesta qüestió s'abordarà a les properes etapes del Pla de Recuperació, deixant caure que el club europeu podria forçar l'Executiu espanyol a renunciar al seu promesa.





Tot i això, el Govern està, de moment, fent cas omís a les recomanacions - o ordres- del club europeu . En declaracions als mitjans de comunicació als passadissos del Congrés, la titular d'Hisenda, María Jesus Montero va afirmar que "aquesta reforma forma part del compromís del Govern amb tots els pensionistes" i que, per tant, l'Executiu "complirà" amb la pujada conforme a la inflació.





La ministra va expressar la seva confiança que a la segona part de l'any la pujada de preus es moduli, però va dir que "en qualsevol cas" les pensions pujaran conforme a la pujada de l'IPC, complint aquesta reforma, i sense dependre del projecte de Pressupostos Generals de lEstat.





En el mateix sentit s'ha expressat la seva companya i sòcia de Govern, Yolanda Diaz, assegurant que el Govern mantindrà el seu compromís: "Pensin el que passaria si governés el PP i mantinguessin la llei que deia que només es revaloraven les pensions al 0,25 %. Aquest Govern no ho farà i complirà amb els pensionistes", va remarcar.





Díaz va rebutjar que la Unió Europea pugui plantejar alguna mena de reforma lligada a les pensions, recordant que dels 9,7 milions de pensions, 5 milions tenen pensions d'entre 600 i 800 euros. "Em sembla que no tenen marge per veure minvades les rendes", ha recalcat.





La vicepresidenta creu que la solució ha d'estar als marges que hi ha en els beneficis empresarials . En aquest sentit, ha apuntat que les empreses cotitzades a Borsa han tingut uns beneficis històrics de 64.000 milions dʻeuros i les tres grans elèctriques han vist incrementar els seus beneficis abans dʻimpostos en un 46%.





“ En les situacions de crisi, com en què estem vivint ara, els que més tenen són els que més s'han de sacrificar. Els que menys tenen no poden sacrificar-se més ”, ha recalcat la titular de Treball.