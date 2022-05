El col·lectiu Estels Silenciats , que es dedica a defensar els drets dels interns en residències, ha convocat una manifestació aquest dissabte davant la Residència Palau , a Palau-Solità i Plegamans per demanar, una vegada més, que es faci una Comissió d'Investigació de Residències de gent gran: " Milers de morts, abandonats, privats d'atenció hospitalària, morts que no es poden ni compatibilitzar, barrejats amb persones vives ", resen al comunicat de la convocatòria.





Víctor Echániz , portaveu d' Estels Silenciats i nét d'una àvia ingressada a la residència Palau, ha parlat amb CatalunyaPress per explicar com continua la lluita del col·lectiu, que fa mesos que busquen una explicació política i institucional a casos com el de la Residència Palau, on segons la Fiscalia van morir 55 ancians entre el 23 de març i el 25 d'abril de 2020. "Ens han abandonat a nosaltres, les famílies, però sobretot als residents, als nostres Estels Silenciats (Estrelles Silenciada, en espanyol) la majoria de casos de molt avançada edat, amb alts graus de dependència i discapacitat, i majoritàriament amb deteriorament cognitiu”, lamenta Echániz.





SENSE RESPOSTA INSTITUCIONAL





Des d'Estels Silenciats - col·lectiu que forma part del Moviment de Residències - asseguren que les explicacions que han rebut fins ara els familiars per part de la Generalitat han estat "insuficients" i "falses" , obviant aspectes tan importants sobre qui va imposar que no es traslladés als residents als hospitals durant la primera onada, cosa que va acabar produint "morts inhumanes i aberrants per manca d'assistència".





Víctor Echániz, portaveu d'Estels Silenciats, amb la seva àvia de 96 anys, ingressada a la Residència Palau





De la mateixa manera, Echániz assenyala als Ajuntaments que "s'escuden que la competència és de la Generalitat", convertint-se en "col·laboradors necessaris per tapar la nefasta gestió" . "A Palau-Solità i Plegamans l'Ajuntament difonia i corroborava a mitjans d'abril del 2020 comunicats del Departament de Salut dient que la situació a la residència estava controlada". Però la realitat era molt llunyana del que va afirmar el consistori: en aquell moment ja s'havien produït més de 40 defuncions. Les famílies van haver d'assabentar-se de tot a través de Radio Palau, "que va fer una feina excel·lent per aflorar la veritat crua", assegura Echániz, que en aquell moment tenia a la seva àvia ingressada en aquest centre.





En declaracions a Press Catalunya , el portaveu d'Estels Silenciats denuncia que partits polítics com ERC o Junts estan tapant el que va passar "per la seva responsabilitat directa en la gestió". Al PSC l'acusen de “ mercadejar políticament amb els difunts i les seves famílies ”, afirmant que els familiars no volien una Comissió de Recerca i que conformaven amb un grup de treball amb experts. Des d'Estels Silenciats repten el PSC que "facin públic amb quina associació o plataforma de famílies va acordar aquesta proposta".





ELS PROCESSOS JUDICIALS





Fins ara, els magistrats catalans només han obert processos judicials contra tres residències - l'esmentada de Palau-Solità i Plegamans, la de Tremp i la de Premià de Mar-, però des del col·lectiu esperen que se n'obrin molts més. " Ha costat molt que posin fil a l'agulla, gràcies a Amnistia Internacional i la seva denúncia pública de finals de Gener de 2022 sembla haver-se desbloquejat la situació ", afirma Echániz.





"Potser cal més escàndol i detalls escabrosos perquè sigui el poder judicial qui arrenqui altres casos i després els poders executiu i legislatiu deixin de marejar la perdiu i es vegin obligats a prendre cartes a l'assumpte de veritat. El que és clar és que les famílies sabem què volem: explicacions precises, justícia i reparació, i garanties que no tornarà a passar, i ho seguirem expressant públicament, que no s'atreveixin a enganyar ningú", afegeix.





Aclarir el que ha passat a les residències és essencial per a tota la societat. I és que, com recorda Echániz, “tots arribarem” a aquestes edats, i “potser no ens agradarà el que ens tocarà viure” . “La societat per desgràcia està adormida, cadascú es dedica a solucionar els seus propis problemes i només es preocupa i es mou quan li toca a prop o directament”, lamenta el portaveu d'Estel Silenciats. Però, com ha dit Echaniz, tots serem ancians –si tenim la sort– i llavors, “ja serà massa tard per aixecar la veu ”.