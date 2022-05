Agent de la Guàrdia Civil.-Arxiu @ep







Un veí de Madrid de 29 anys ha mort ofegat aquest dijous al paratge Pou de la Penya del riu Abión, al terme municipal del Burgo d'Osma a Sòria.





La Guàrdia Civil del Burgo d'Osma ha rebut una trucada telefònica a les 8.45 hores en què s'informava que un grup de persones es trobava al paratge banyant-se i que una de les persones no sortia a la superfície, segons han informat des de la Subdelegació del Govern a Sòria.





Els agents i els serveis mèdics s'han personat al lloc on, malgrat fer tasques de reanimació al jove, no han pogut fer res per evitar la seva mort.