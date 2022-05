Els representants d'Ucraïna a Eurovisió 2022.@ep







La Unió Europea de Radiodifusió (UER) --EBU, per les sigles en anglès-- ha confirmat aquest dijous la classificació final dels 40 participants al Festival d'Eurovisió, després de la seva investigació sobre les irregularitats detectades en les votacions de sis països.













L'entitat organitzadora del certamen ha explicat que concurs d'aquest any va ser "un gran èxit en reunir centenars de milions de persones a tot el món en unitat i celebració", però com va comunicar el dissabte 14 de maig, el soci de votació paneuropeu independent de la Unió Europea de Radiodifusió (UER) va detectar patrons de votació irregulars en els vots del jurat de sis països que participen a la segona semifinal: Azerbaidjan, Geòrgia, Montenegro, Polònia, Romania, San Marino.





"La integritat de la votació, tant per part dels jurats nacionals de cada país com dels teleespectadors que voten per telèfon o SMS, és fonamental per a l'èxit del programa", ha manifestat, alhora que ha afegit que és deure la UER garantir un resultat vàlid.





"En conseqüència, qualsevol incompliment de les normes es pren molt de debò", ha asseverat.





En aquest sentit, l'entitat ha informat aquest dijous que, a la segona semifinal, es va observar que quatre dels sis jurats van situar cinc dels altres països al seu Top Five, tenint en compte que no podien votar per si mateixos.





Segons la UER, un jurat va votar pels mateixos cinc països al seu Top 6; i l'últim dels sis jurats va col·locar quatre dels altres al Top 4 i el cinquè al Top 7. Quatre dels sis van rebre almenys un conjunt de 12 punts, que és el màxim que es pot atorgar.





El patró en qüestió, segons ha aclarit, va ser detectat com a irregular per Pan-European Voting Partner i reconegut per Independent Voting Monitor, ja que cinc d'aquests sis països van ser classificats fora del Top 8 pels jurats dels altres 15 països que van votar a la mateixa semifinal, que incloïa tres del Big Five: Alemanya, Espanya i el Regne Unit.





A més, quatre dels sis països es van classificar entre els 6 darrers dels altres 15 països que van votar en aquesta semifinal d'Eurovisió. "Una irregularitat al patró de votació del jurat de tal magnitud sense precedents", ha declarat la UER.





Segons les votacions de la segona semifinal a què ha tingut accés Europa Press, l'Azerbaidjan situa al TOP 5 a Polònia, Geòrgia, Romania, Montenegro i San Marino; mentre que Geòrgia va col·locar en els cinc primers llocs del rànquing Azerbaidjan, Montenegro, Romania, San Marino i Polònia.





En el cas del jurat professional de Montenegro, les seves sis millors posicions van ser per a Geòrgia, Sèrbia, Azerbaidjan, Romania, San Marino i Polònia. Per la seva banda, Polònia va atorgar els cinc millors llocs a San Marino, Azerbaidjan, Romania i Montenegro, i va situar Geòrgia a la setena posició del rànquing.





San Marino, Polònia, Montenegro, Azerbaidjan i Geòrgia van ser els cinc millors per al jurat professional de Romania; mentre que San Marino va atorgar el primer lloc a Romania, seguit de Geòrgia, Polònia, Montenegro i Azerbaidjan.









TÉ DRET A ELIMINAR ELS VOTS

D'aquesta manera, l'entitat organitzadora del certamen ha informat que, com estableixen les Regles d'Eurovisió i les instruccions oficials de votació, si els vots dels jurats nacionals presenten patrons de votació irregulars (com va ser detectat per Pan-European Voting Partner i reconegut per Independent Voting Monitor), el supervisor executiu del Festival d'Eurovisió "té el dret d'eliminar" els vots i "reemplaçar-los amb un resultat agregat substitut calculat automàticament per determinar el resultat final d'aquests països a la segona semifinal".





Després de la consulta amb Pan-European Voting Partner i Independent Voting Monitor així ho va fer la UER "per preservar la integritat del sistema de votació" i "atesa la naturalesa sense precedents" de la irregularitat detectada a la segona semifinal.





"Aquestes decisions van ser aprovades pel president del Grup de Referència del Festival d´Eurovisió, la junta directiva del concurs i el director general adjunt de la UER d´acord amb els requisits de les Instruccions de Votació del Concurs", ha confirmat, per després afegir que, des de llavors, ha discutit els patrons del jurat amb les emissores rellevants i els ha donat l'oportunitat d'investigar més a fons la votació del jurat als països.





La UER torna a confirmar la seva decisió de reemplaçar els vots del jurat d'aquests sis països amb un resultat agregat substitut tant a la segona semifinal com a la gran final, així com la classificació final dels 40 participants al Festival d'Eurovisió 2022.





"La UER, els seus membres i el Grup de Referència continuaran col·laborant estretament per salvaguardar la integritat i l'èxit d'un esdeveniment que ha estat una plataforma única per al talent creatiu durant 66 anys i espera continuar entretenint audiències de tot el món", ha dit conclòs.