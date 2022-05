Ambaixada d'Espanya al Regne Unit.- Arxiu @ep







El personal laboral de la Representació davant l'OTAN ha amenaçat de sumar-se a les mobilitzacions que companys en altres legacions diplomàtiques espanyoles a altres països, principalment els del Regne Unit, per reclamar una millora salarial ja que des del 2009 no han rebut cap pujada.





En un comunicat, han expressat la seva solidaritat amb el personal laboral de les dependències d'Exteriors al Regne Unit , que va mantenir una vaga de 45 dies i que encara manté les seves protestes per reivindicar, entre altres coses, una pujada salarial i que denuncia la precarietat de la seva situació arran del Brexit.





Així mateix, denuncien que la congelació de salaris "ha suposat una pèrdua de poder adquisitiu al voltant del 30%, l'incompliment continu de la llei belga" en matèria laboral que se'ls hauria d'aplicar, "l'incompliment del dret a la promoció professional" o "l'exclusió del dret d'acció social de què beneficien la resta d'empleats públics de l'Administració espanyola".





Dit això, encara que asseguren que seguiran "treballant de la millor manera possible" adverteixen que "si les condicions no milloren malgrat les bones paraules dels sindicats i del Ministeri" no dubtaran a unir-se "a les mobilitzacions que van començar els companys de Regne Unit i que han anat secundant el personal laboral d'altres països com Alemanya o els Països Baixos”.





I això malgrat, com recorden, " de l'importantíssim esdeveniment que suposa la propera cimera de l'OTAN a Madrid", que se celebrarà el 29 i 30 de juny.





El personal laboral de la Representació davant l'OTAN amenaça de seguir els passos al del Consolat General a Brussel·les, que dimecres va celebrar una primera protesta en aquest sentit, i del de la Representació davant la UE, que protesta dilluns i dijous des de la setmana passada.