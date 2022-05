Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Parlament, 19 de maig de 2022 - @ep







Els diputats a la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Parlament han expressat aquest dijous la seva solidaritat amb la situació actual a l'Afganistan i han manifestat el compromís per donar resposta a les necessitats dels refugiats a Catalunya i treballar per facilitar mecanismes d'asil.













Així s'han emplaçat després de la compareixença en Comissió de la presidenta de l'associació Ponts per la Pau, Nadia Ghulam, que ha avisat que a l'Afganistan l'"ajuda humanitària pràcticament ha desaparegut", per això ha demanat accions acompanyament a les persones refugiades, formació i que es desbloquegin ajudes humanitàries.





El president de l'Associació d'Afganesos de Barcelona, Mohammad Khan, ha sol·licitat al Govern que "no accepti sota cap concepte ni la bandera ni l'Estat dels talibans" i que s'ajudi el poble afganès, així com també ha urgit Europa i la comunitat internacional a sancionar més el règim talibà.





També ha intervingut la refugiada i activista Lema Rashid, que ha advertit de la situació de greu pobresa a l'Afganistan on "les mares estan venent els seus fills per 130 euros", i ha fet una crida que es continuï evacuant les famílies i que se n'atenguin les necessitats.





Ferran Pedret (PSC) ha assegurat que el Govern no té intenció de reconèixer el règim talibà i ha considerat que les sancions empitjoren la situació; Alberto Tarradas (Vox) ha dit que és partidari de l'ajuda humanitària al país d'origen; i el cupaire Carles Riera ha demanat que es reconegui a aquestes persones l'asil amb plenitud de drets i l'accés a serveis.





Susanna Segovia (comuns) creu que la situació a l'Afganistan és el "fracàs de la comunitat internacional" i ha proposat als grups treballar en un text comú per recollir aquestes peticions, mentre que Lorena Roldán (PP) ha dit que se suma a treballar en aquest text i ha demanat fer força a la Unió Europea per ajudar els afganesos.





Per part seva, Aurora Madaula (Junts) ha apostat per accelerar el dret a l'asil i assegura que, "encara que Catalunya no tingui competències plenes", hi ha interès d'acollir, i Meritxell Serret (ERC) ha demanat que no s'oblidi el que ha passat a Afganistan a l'agost del 2021 i ha cridat a treballar conjuntament per trobar solucions per als afectats.





En una altra compareixença, el director del Fons Català de Cooperació, David Minoves, i la directora de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Estella Pareja, han assegurat que "com més focus mediàtic (d'un conflicte) més agilitat en les evacuacions" a altres països; il?advocat de Creu Roja a Barcelona Gerard Català ha dit que actualment hi ha un nombre elevat de sol·licituds d?asil d?afganesos i que l?objectiu és promoure la seva autonomia personal.









CENTRE CATALÀ D'EMPRESA I DRETS HUMANS

A la comissió també s'ha fet el nomenament de la ponència de la proposició de llei de creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, que estarà formada per Òscar Ordeig (PSC), Alberto Tarradas (Vox), Carles Riera (CUP) , Susanna Segòvia (comuns), Lorena Roldán (PP), Joan Canadell (Junts) i Anna Balsera (ERC); de Cs no s'ha comunicat qui en serà el membre perquè no hi eren.





Finalment, s'han aprovat les propostes d'audiència que els grups havien presentat --perquè representants de diferents sectors participin a la ponència de la llei--, així com també que aquestes es duguin a terme a la mateixa ponència.