Imatge de l'acte commemoratiu davant de la Facultat de Medicina del Campus Clínic de Barcelona que ha organitzat Metges de Catalunya pel Dia Mundial del Metge de Família.- @ep







El sindicat Metges de Catalunya (MC) veu "imprescindible" dotar de més prestigi la medicina familiar i comunitària i ha reclamat al Govern millors condicions de treball per als professionals, tant a nivell retributiu com de confort i benestar per atraure el talent jove.





Amb motiu del Dia Mundial del Metge de Família , el sindicat ha organitzat un acte commemoratiu davant la Facultat de Medicina del Campus Clínic de Barcelona en què ha animat els professionals a treballar conjuntament per "reflotar" l'especialitat, ha informat en un comunicat aquest dijous.





"El desprestigi que arrossega la medicina de família es reflecteix en l'elecció de l'especialitat per part dels joves facultatius", ha criticat, i ha exposat que hi ha 233 places vacants de les 370 que s'han ofert a la convocatòria del 2022 , segons el sindicat.





MC ha retret les "deficients condicions laborals i retributives" de l'especialitat, a més de la sobrecàrrega assistencial, la burocràcia i l'estrès que pateix el personal i que fan que, segons el sindicat, la medicina familiar i comunitària no sigui atractiva per als professionals .





A més, considera que el Pla d´enfortiment i transformació de l´atenció primària de la Conselleria de Salut "no aborda els problemes que afecten directament l´assistència" i aposta per incorporar nous perfils en lloc de reforçar la plantilla de facultatius, segons MC.