El president de Naturgy, Francisco Reynés (esquerra), durant la jornada 'Sendes geopolítiques de la transició energètica: Orient Mitjà, a 19 de maig de 2022, a Madrid (Espanya).- @ep







El president de Naturgy, Francisco Reynés, ha advocat aquest dijous per una transició energètica "a mida" per a cada país, que li permeti afrontar el canvi climàtic equilibrant aquest objectiu amb el desenvolupament econòmic i el "benestar dels seus ciutadans".









"Cada país i cada sistema energètic són fills d'una herència concreta, i avui ho estem vivint en moltíssimes de les circumstàncies que viu Europa", ha assegurat Reynés en el marc de la jornada 'Sendes geopolítiques de la transició energètica: Orient Mitjà', organitzada per la Fundació Naturgy i el Real Instituto Elcano (RIE).





En la seva intervenció en aquesta trobada, en què experts internacionals han analitzat les implicacions de la descarbonització a l'Orient Mitjà, el president de l'energètica ha instat a definir "plans d'acció pragmàtics" perquè, segons la seva opinió, hi ha països que de vegades es veuen abocats a “objectius grandiloqüents i terminis llargs”.





Sobre això, ha reflexionat que "el més difícil és el camí, construir-lo, i fer-ho compatible amb les altres dues premisses: afrontar el canvi climàtic i fer-ho de forma exigent, però conscient del que cadascú pugui aportar".





Per part seva, el director de l'Oxford Institute for Energy Studies (OIES), Bassam Fattouh, ha ressaltat que pensar que els països exportadors de gas i petroli seran els perdedors de la transició energètica pel fet que la demanda d'aquestes matèries primeres va a reduir-se “és una anàlisi simplista que no ajuda a pensar bé en la transició energètica”.





Així mateix, ha afirmat que hi ha "desafiaments reals" per als països de l'Orient Mitjà en el marc de la descarbonització, encara que ha matisat que aquests poden fer-los més "resilients" en un món que està enmig d'una transició a una economia de zero emissions.





Aquest expert també ha destacat la diversificació i la reducció de costos com a dos factors determinants d'aquesta resiliència i ha afirmat que "els marges de les renovables no poden substituir els de la indústria del petroli".





Per això considera important desenvolupar la tecnologia de captura i emmagatzematge de carboni que, segons ha valorat, permetrà que les exportacions de gas i petroli "segueixin formant part del mix energètic".





Així mateix, Fattouh ha posat èmfasi que els països exportadors d'hidrocarburs han de "monetitzar les reserves de la manera més competitiva possible" i "assegurar-se que els seus processos de producció i els seus productes poden competir en un context de reducció d'emissions".





Per la seva banda, el president del RIE, José Juan Ruiz, ha posat èmfasi que la invasió d'Ucraïna i el desacoblament energètic europeu dels recursos energètics russos obrin un nou panorama geopolític per a Europa amb tensions duradores i realineaments estratègics a nivell global.





A més, ha considerat que Orient Mitjà té "molt a aportar" en la diversificació a curt termini dels hidrocarburs de Rússia, però ha matisat que "són menys conegudes les sendes de transició energètica de l'Orient Mitjà a llarg termini i com la regió pot contribuir a aquesta transició, o per contra obstaculitzar, amb els seus ingents recursos renovables i capacitat financera”.





Sobre això, ha aprofundit que aquest desacoblament ofereix "oportunitats importants", tant per a l'Orient Mitjà i Espanya com per a la cooperació entre les seves empreses. "En el cas espanyol, per la seva privilegiada posició en matèria de diversificació i infraestructures de gas i pel gran potencial en renovables i tecnologies associades", ha ressaltat Ruiz.