Un operari treballant en una fàbrica de taüts de fusta.- Arxiu @ep





La Comissió Europea ha enviat aquest dijous un ultimàtum a les autoritats espanyoles perquè compleixi la transposició a la legislació nacional de l'última revisió de la directiva que limita l'exposició de treballadors a substàncies químiques cancerígenes i que els països havien d'haver notificat a Brussel·les a juliol de 2021 com a molt tard.





L'avís té la forma d'un dictamen motivat, segona fase d'un procediment d'infracció que dóna un termini nou de dos mesos a l'Estat membre perquè atengui les irregularitats assenyalades pels serveis comunitaris i prengui mesures per corregir la situació.





En cas de persistir a l'incompliment, l'Executiu comunitari té la potestat d'acudir passat aquest termini al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè condemni el país incomplidor.





La Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO) realitza proves a una pacient







Es tracta de la tercera revisió de la directiva sobre agents carcinògens i mutàgens i inclou una extensió de substàncies perilloses, per exemple amb el formaldehid que s'utilitza a la construcció, el paper i productes derivats d'aquest, a la fusta i productes derivats d'aquesta i pot provocar càncer nasofaringi, un tipus de càncer de cap i coll, i leucèmia.





La Comissió defensa que la norma millora la protecció d'un milió de treballadors a Europa en limitar la seva exposició a cinc substàncies químiques cancerígenes.





Els Estats membres havien de transposar la tercera actualització de la normativa i comunicar les respectives mesures nacionals de transposició a la Comissió com a molt tard l'11 de juliol de 2021. Fins ara, Espanya encara no ho ha fet, malgrat que la Comissió ja havia enviat una carta d'emplaçament el 30 de setembre del 2021.











EL CÀNCER LABORAL, UNA REALITAT A ESPANYA





A Espanya es determinen cada any uns 160.000 nous casos de càncer i moren al voltant de 100.000 persones . Una part d'aquestes morts està provocada per càncer laboral , és a dir, desenvolupat a la feina. Ens trobem davant d'un dels principals reptes de salut pública i, per tant, de salut laboral.





La Unitat de Recerca de Teràpia Molecular del Càncer (UITM).- Arxiu @ep







L'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA) estima que a Europa el càncer ja és la primera causa de mort laboral i que cada any unes 120.000 persones el desenvolupen i gairebé 80.000 perden la vida; entre el 5 i el 10% dels casos de càncer a Europa són d'origen laboral.





Per això les polítiques europees tenen com un dels seus objectius la lluita contra aquesta malaltia. El Marc estratègic de la UE en matèria de seguretat i salut a la feina per al període 2021-2027 estima que el càncer és responsable del 52% de les morts relacionades amb el treball i que el cost directe anual associat al seu tractament ascendeix a centenars milions d'euros. Són necessaris plans i estratègies que ajudin a visibilitzar ia reduir l'exposició dels treballadors i les treballadores a agents cancerígens.









L'INSST, la Xarxa Espanyola de Seguretat i la Salut en el Treball i l'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball van iniciar el 2021 una campanya per a la protecció de les persones davant de l'exposició laboral a substàncies cancerígenes.