El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha acordat la immobilització provisional del vaixell d'esbarjo 'Sasha Primero', de bandera espanyola i 24 metres d'eslora, atracat al Club de Mar Mallorca i registrat a la denominada 'llista 6 ', que inclou vaixells i embarcacions d'ús comercial per a la pràctica de l'esport o esbarjo.





Segons ha informat el Ministeri en una nota de premsa, a partir d'aquest moment, es procedirà a demanar informació que confirmi la titularitat real del vaixell d'esbarjo privat. En concret, es constatarà si la propietat, tinença o control del vaixell correspon o no a una persona física o jurídica inclosa a la llista de persones i entitats sancionades pel Consell Europeu arran del conflicte bèl·lic provocat per la invasió d'Ucraïna per part de Rússia.





És la quarta embarcació --juntament amb els iots 'Crescent', a Tarragona, 'Valerie', a Port de Barcelona, i 'Lady Anastasia', a Port Adriano-- i la primera de bandera espanyola que es reté a Espanya des que es van aprovar les sancions per part de la Unió Europea.





La Capitania Marítima de Palma, dependent de la Direcció General de la Marina Mercant, serà lencarregada de garantir la seguretat del vaixell, de la navegació, de la tripulació i del port de Palma.