Un termòmetre urbà al Pont del Cachorro marca 42 graus durant el primer dia d'altes temperatures a Sevilla, a 19 de maig de 2022 a Sevilla (Andalusia, Espanya.- @ep







El Ministeri de Sanitat ha comunicat aquest dijous que ha activat el Pla Nacional d'Actuacions Preventives dels Efectes de l'excés de Temperatures sobre la salut després de registrar-se les últimes hores el nivell 1 de risc --groc-- a les províncies de Jaén, Saragossa , Osca, Salamanca i Lleó i el nivell 2 --taronja-- a Granada.





En un comunicat, Sanitat ha explicat que els efectes associats a les temperatures excessives impliquen la coordinació de les institucions de l'Administració de l'Estat i les accions que puguin realitzar les comunitats autònomes i l'Administració local.





En aquest context, per al desenvolupament correcte del pla, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) proporciona diàriament les temperatures màximes i mínimes esperades per a aquest dia i les prediccions per als cinc dies següents.





Aquestes temperatures estan desagregades per capital provincial i zones isotèrmiques, en aquelles on es troba implantat, i segons el nombre de dies en què se superen les temperatures llindars establertes al Pla, es determinen els nivells de risc de cada província o zona isotèrmica.





"La comunicació a les comunitats autònomes permet posar en marxa conjuntament amb ells les mesures previstes al nivell corresponent", ha detallat el departament que dirigeix Carolina Darias.





Segons ha recordat el Ministeri, la calor excessiva "pot alterar les nostres funcions vitals quan l'organisme és incapaç de compensar les variacions de temperatura corporal" i provocar problemes de salut com rampes, deshidratació, insolació o cops de calor, que poden generar problemes multiorgànics amb símptomes com ara inestabilitat en la marxa, convulsions i, fins i tot, el coma.





A més, Sanitat ha apuntat que l'exposició a temperatures excessives afecta especialment els nens, la gent gran, les dones gestants i les persones amb patologies cròniques de base. També tenen un factor de risc afegit les persones en situació de marginació, aïllament, dependència o amb discapacitat.





Per això, per minimitzar els danys, des del Ministeri de Sanitat, s'ha insistit en un decàleg de recomanacions generals, com ara beure aigua i líquids amb freqüència --encara que no senti set i amb independència de l'activitat física que realitzi-- i evitar a més, les begudes amb cafeïna, alcohol o molt ensucrades, ja que poden afavorir la deshidratació. Així, posa èmfasi en els menjars lleugers, com amanides, fruites, verdures o sucs, "que ajudin a reposar les sals perdudes per la suor".





També ha recomanat romandre el major temps possible en llocs frescos, a l'ombra o climatitzats, i refrescar-se cada cop que es necessiti; així com reduir l'activitat física i evitar fer esports a l'aire lliure a les hores centrals del dia.





Sanitat també ha aconsellat l'ús de roba lleugera, folgada, que deixi transpirar, i consultar el "professional sanitari davant de símptomes que es prolonguin més d'una hora i que puguin estar relacionats amb les altes temperatures".