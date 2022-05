Firma de renovació d'Agroseguro i Enesa.- @ep







Les indemnitzacions pel cas recent de les intenses gelades ocorregudes la primera setmana d'abril, que han provocat pèrdues importants en explotacions agràries, sobretot en fruiters i ametller, podrien situar-se a l'entorn dels 244 milions d'euros, dels quals gairebé el 80% correspon a explotacions de fruiters, segons informa el Ministeri d'Agricultura.













Aquesta tarda ha tingut lloc la signatura entre el subsecretari d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i president de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agraries (Enesa), Ernesto Abati García-Manso, i el president de l'Agrupació Espanyola d'Entitats Asseguradores de les Assegurances Agràries (Agroseguro), Ignacio Machetti , per a l'execució del 43è Pla d'Assegurances Agraries Combinades i la liquidació de Plans anteriors, així com per regular altres àmbits de cooperació.





Per segon any consecutiu, aquest conveni compta amb un increment de pressupost per subvencionar les pòlisses. Així, la quantia per a aquest exercici ascendeix a 257,7 milions d'euros, fet que suposa un augment de 4 milions d'euros en relació amb el 2021 i de 46,4 milions d'euros respecte del 2020.





Agricultura ha recordat que aquesta dotació pressupostària mostra el compromís de l'Executiu amb el sector agrari, ja que suposa un increment del 22% del pressupost durant els dos darrers anys.





L'objectiu és facilitar la contractació de l'assegurança a tot el sector agrari, i suposa que pagesos i ramaders es beneficien d'una subvenció mitjana del 32% del cost de les pòlisses, que es fa efectiva en el moment de la subscripció.





Aquest conveni, a més de regular el procediment per fer els pagaments a Agroseguro, constitueix el marc jurídic per a l'intercanvi d'informació necessària per a ambdues parts. Amb la seva firma, es dóna continuïtat, un any més, al Sistema d'Assegurances Agràries Combinades com a partenariat publicoprivat.





Les assegurances agràries constitueixen un instrument fonamental de suport a la rendibilitat del sector, sobretot davant l'aparició cada cop més freqüent de fenòmens meteorològics adversos.





A més d'indemnitzar els danys als assegurats és imprescindible assegurar la viabilitat econòmica i permanència del sistema d'assegurances agràries, sobretot després d'uns quants anys amb una sinistralitat molt elevada en què ha resultat necessària l'activació dels mecanismes de reassegurança de què disposa el sistema .





En aquest sentit, i després d'analitzar diverses alternatives, els Ministeris d'Agricultura, Pesca i Alimentació i d'Afers Econòmics i Transformació Digital han adoptat un mecanisme que atorga una protecció més gran per part del reassegurança pública del Consorci de Compensació d'Assegurances , que enforteix en major mesura la solvència de l'assegurança i evita l'aplicació de pujades importants a les pòlisses dels assegurats.