Portada del llibre Nòmades @EdTrampa





La ignorància és molt mala companya , especialment quan t'agrada. Quants no tenen ni idea que el Sàhara va ser una colònia espanyola, i que va arribar a ser la província número 53 d'Espanya? Es poden imaginar ni tan sols que una àvia sahrauí segueixi avui trucant a aquella època passada els bons temps ? Potser perquè des que els abandonem en mans del Marroc, aquesta senyora viu en un campament de refugiats . Sigui com sigui, “està orgullosa d'haver estat espanyola i encara conserva el carnet d'identitat, però no li serveix de res perquè està caducat. Fa quaranta-sis anys que va caducar, però ella continua igual d'orgullosa i guarda el carnet com un tresor”.





Leo Nómadas (Ed. Trampa), un relat del geòleg i escriptor Jorge Molinero que dóna veu a un jove sahrauí de 17 anys, Moha, nascut en un campament de refugiats. Mai no va tenir bicicleta, ni televisió. A la seva haima no hi havia electricitat. Però allà sempre va estar escolaritzat, mai no faltava a classe i obtenia esplèndides notes. Per això el van seleccionar per venir a Espanya amb una família d'acollida, per això Moha no va ser una mena (de Menors Estrangers No Acompanyats).





El noi explica que, al Sàhara, quan naixia un nadó no s'apuntava el dia en cap paper: “Al desert la gent neix l'any de les pluges, o l'any del còlera, o el dels bombardejos, o al de la sequera, o al de la malaltia de les camelles. Neixes en aquest tipus d'anys”. Una radiografia de la mà permet esbrinar l'edat òssia, així es va assabentar que tenia uns dotze anys.





Com que res humà ens és aliè, no ens hem de desentendre dels testimonis de milers de nens separats de les seves famílies. Què és de cadascun, poden imaginar algun futur? Què serà, al cap ia la fi, de tots nosaltres?





Moha segueix en contacte amb els pares 'd'allà' (els biològics, els veritables per a ell) i viu amb els pares i germans 'd'aquí' (la seva família d'acollida, no menys autèntica). Tots ells són irrenunciables. Parla hassania, espanyol i català, perfectament i indistintament, de forma natural.





Més d'una vegada li han deixat anar l'insult 'moro de merda', i sap per experiència pròpia que a les discoteques és freqüent que es prohibeixi entrar els que no són blancs; els afectats no denuncien aquest veto que és inconstitucional i vexatori, per no 'perdre' el temps i no acabar de fer malbé la seva estona de festa, però jo vull fer-ho constar aquí. Hi ha tipus que obeeixen caps de coll blanc i s'embruteixen en menysprear i humiliar els 'dèbils' circumstancials. La impunitat per a aquests actes és molt dolenta per a la salut duna societat.





El nostre jove sahrauí pensa en dedicar-se al treball social, cosa que atrau ben poc els homes: “Hi ha molt pocs homes al sector, i fan molta falta ”. Diu Moha que té amics de pares marroquins, bolivians, equatorians, salvadorencs, dominicans, malians, senegalesos, romanesos i d'altres països; “també tinc amics sahrauís com jo”. Diu que ell és moro i que mai no serà espanyol ni europeu, “per molts papers o targetes que em donin”. Sent orgull de ser-ho i no té complex d'inferioritat, la família espanyola li dóna suport de tot cor, amb afecte i respecte màxim, sense paternalisme. Comparteixen el sentit de l'honor, ell no s'explica com hi ha gent que creu en els qui fan el contrari del que diuen.





Però Moha no només és 'saharaui'. Quan va al desert ho veuen una mica diferent dels nòmades del lloc i en diuen násara , és a dir, europeu. I postil·la: “significa cristians, però és igual, els cridem així a tots, siguin cristians o no”; de fet, nasara és el singular de nasarani (natzarens). Una cosa semblant passa a una de les seves amigues, Jadya, que entre els marroquins se sent espanyola, i entre els espanyols marroquí. I aquesta dinàmica és absolutament comú a totes les parts del món.





El llibre de Jorge Molinero l'ha prologat Ousman Umar, un home jove que va néixer a Ghana i va arribar a Espanya amb pastera. Va ser una mena que ara té estudis universitaris. Ressona poderosa aquesta frase: “Tots els africans hem arribat a Espanya per complir algun somni”. Que això sigui així és un honor i una responsabilitat per a nosaltres els espanyols.





En el meu cas, jo sóc espanyol, però no tinc només aquesta identitat. De cap manera accepto mandarins que em dictin com ho he de ser, tampoc com he de ser català o com he de 'pensar i actuar' com a home. Les meves identitats solapades van sempre al meu aire, a la meva manera , i em permeten acostar-me de tu a tu als 'diferents'. Influir sobre ells i rebre'n, alhora, la influència. Així m'enriqueixo lliurement amb tot allò que em mereix simpatia, admiració i alegria. Un món intercultural en expansió, sense endogàmia ni capelletes.